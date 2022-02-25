ВСУ отразили удар армии РФ под Черниговом,захвачена вражеская техника, — Залужный (фото)

Под напором украинских войск оккупанты отступили от города на северо-восток.

Вооруженные силы Украины отразили прорыв российских войск непосредственно на подходе к Чернигову. Наша армия захватила вражескую технику. Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Вражеская техника была вынуждена отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку. Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов по личным данным россиян. Смерть врагам!", — написал Залужный.

[ + – ] Фото: Facebook/ Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine [ + – ] Фото: Facebook/ Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine [ + – ] Фото: Facebook/ Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Как ранее писал Фокус, подразделения ВСУ сожгли колонну российской техники под Гостомелем, северо-западнее Киева. Украинские военные ведут ожесточенные бои с армией РФ, чья военная техника прорвалась к населенным пунктам Дымер и Иванков севернее Киева. Военнослужащим, по данным Генштаба, пришлось подорвать мост через речку Тетерев, чтобы остановить возможное продвижение оккупантов в сторону столицы.

Напомним, по данным Пентагона, Россия выпустила по Украине более 160 ракет. Большая часть из этих них — ракеты ближнего радиуса действия. Также враг применял ракеты среднего радиуса и крылатые ракеты. Удары наносились с разных платформ наземного и морского базирования.