Россия выпустила по Украине более 160 ракет, — Пентагон

Для запуска использовались платформы наземного и морского базирования.

По словам высокопоставленного командующего американской армии, российская армия нанесла по Украине "более 160 ракетных ударов". Об это сообщает CNN.

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Большая часть из этих них — "ракеты короткого радиуса действия", но есть и ракеты среднего радиуса и крылатые ракеты". Причем известно, что удары наносились с разных платформ наземного и морского базирования.

Также уточняется, что Путин еще не прибегал ко всей своей огневой мощи.

Напомним, что НАТО пришло к выводу о том, что устанавливать бесполетную зону над Украиной нецелесообразно. Руководство блока исключило возможность объявления бесполетной зоны над Украиной, — такое заявление сделал заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. По его оценкам, НАТО вряд ли пойдет на такой шаг из-за опасений, что таким образом в военный конфликт будут втянуты и силы альянса.

Ранее Фокус сообщал о том, как выглядят маяки наведения, которые дают возможность врагу наносить прицельные удары. Полиция Ровенской области попросила уничтожать такие маяки и сообщать в тероборону.