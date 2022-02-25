Росія випустила по Україні понад 160 ракет, — Пентагон

Для запуску використовувалися платформи наземного та морського базування.

За словами високопоставленого командувача американської армії, російська армія завдала по Україні "понад 160 ракетних ударів". Про це повідомляє CNN.

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Більшість із них — "ракети короткого радіусу дії", але є й ракети середнього радіусу та крилаті ракети. Причому відомо, що удари завдавалися з різних платформ наземного та морського базування.

Також уточнюється, що Путін ще не вдавався до всієї своєї вогневої сили.

Нагадаємо, що НАТО дійшло висновку про те, що встановлювати безпольотну зону над Україною недоцільно. Керівництво блоку виключило можливість оголошення безпольотної зони над Україною, таку заяву зробив заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Гіпі. За його оцінками, НАТО навряд чи піде на такий крок через побоювання, що таким чином у військовий конфлікт будуть втягнуті й сили альянсу.

Раніше Фокус повідомляв про те, як виглядають маяки наведення, які дають можливість ворогові завдавати прицільних ударів. Поліція Рівненщини попросила знищувати такі маяки та повідомляти в тероборону.