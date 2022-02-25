Українців просять перешкодити ворогові прицілитися

Поліція показала, який вигляд мають маяки, які слід знищувати. Про мітки для авіації просять повідомляти в тероборону.

Рівненська поліція опублікувала фото маяків наведення та попросила громадян знищувати їх при виявленні або повідомляти про знахідки.

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122-а окрема бригада територіальної оборони міста Києва просить городян повідомляти про мітки, які агенти ворога завдають на будинках, дорогах, мостах. Мітки потрібно сфотографувати та надіслати повідомлення до групи тероборони у Facebook.

"А далі ваші фото проаналізують, запишуть куди потрібно. І скажуть про цю мітку, кому потрібно", — сказано в повідомленні 112-ої бригади.

Нагадаємо, в НАТО заявили, що не встановлюватимуть безпольотну зону над Україною. Глава Міноборони Британії заявив, що літаки НАТО можуть бути втягнуті у повітряний бій, унаслідок якого вони будуть збиті.

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