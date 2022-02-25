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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Українців просять перешкодити ворогові прицілитися

Олексій Батурин
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російська агресія, російське вторгнення, маяк для наведення, мітка для ведення вогню
Маяк для наведення, про який необхідно повідомити тероборону

Поліція показала, який вигляд мають маяки, які слід знищувати. Про мітки для авіації просять повідомляти в тероборону.

Рівненська поліція опублікувала фото маяків наведення та попросила громадян знищувати їх при виявленні або повідомляти про знахідки.

122-а окрема бригада територіальної оборони міста Києва просить городян повідомляти про мітки, які агенти ворога завдають на будинках, дорогах, мостах. Мітки потрібно сфотографувати та надіслати повідомлення до групи тероборони у Facebook.

"А далі ваші фото проаналізують, запишуть куди потрібно. І скажуть про цю мітку, кому потрібно", — сказано в повідомленні 112-ої бригади.

Нагадаємо, в НАТО заявили, що не встановлюватимуть безпольотну зону над Україною. Глава Міноборони Британії заявив, що літаки НАТО можуть бути втягнуті у повітряний бій, унаслідок якого вони будуть збиті.

Раніше Фокус повідомляв про те, що аеродром Гостомель відбили в російських військ. Російський десант зазнав поразки.