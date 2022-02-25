ЗСУ відбили удар армії РФ під Черніговом, захоплена ворожа техніка, — Залужний (фото)

Під натиском українських військ окупанти відступили від міста на північний схід.

Збройні сили України відбили прорив російських військ безпосередньо на підході до Чернігова. Наша армія захопила ворожу техніку. Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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"Ворожа техніка була змушена відступити з Чернігова в напрямку Седнева та з Городні до Семенівки. Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів за особистими даними росіян. Смерть ворогам!" — написав Залужний.

[ + – ] Фото: Facebook/ Головнокомандувач ЗС України/CinC AF of Ukraine [ + – ] Фото: Facebook/ Головнокомандувач ЗС України/CinC AF of Ukraine [ + – ] Фото: Facebook/ Головнокомандувач ЗС України/CinC AF of Ukraine

Як раніше писав Фокус, підрозділи ЗСУ спалили колону російської техніки під Гостомелем, на північний захід від Києва. Українські військові ведуть запеклі бої з армією РФ, чия військова техніка прорвалася до населених пунктів Димер та Іванків на північ від Києва. Військовослужбовцям, за даними Генштабу, довелося підірвати міст через Тетерів, щоб зупинити можливе просування окупантів у бік столиці.

Нагадаємо, за даними Пентагону, Росія випустила по Україні понад 160 ракет. Більшість із них — ракети ближнього радіусу дії. Також ворог застосовував ракети середнього радіусу та крилаті ракети. Ударів завдавали з різних платформ наземного та морського базування.