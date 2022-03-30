Войска РФ обстреляли Чернигов и Нежин, - Глава ОВА (фото)

Обстрелы украинских городов произошли после публичных заявлений Министерства обороны РФ о снижении боевой активности на киевском и черниговском направлениях.

Несмотря на недавние заявления российских официальных лиц о снижении боевой активности ВС РФ на Севере Украины, сегодня в ночь на 30 марта Чернигов подвергся массированному обстрелу со стороны оккупантов. Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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По его словам, в результате вражеских обстрелов уничтожены объекты гражданской инфраструктуры — библиотеки, торговые центры, а также жилые дома. На кадрах можно увидеть степень разрушения городских зданий.

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Также "уменьшение активности" в Черниговской области ощутил на себе город Нежин, который подвергся авиаударам, сообщает Чаус.

Глава ОВА убежден, что украинцы восстановят разрушенные города и они станут лучшими.

"Мы работает с холодной головой. Все понимают свои задачи. Они четко обозначены и мы движемся к их выполнению", — подчеркнул Чаус.

Ранее сообщалось, что утром 30 марта российские войска обстреляли жилые кварталы одного из районов Лисичанска Луганской области. Снаряды попали в магистральный газопровод из-за чего без газа остались 35 тысяч жителей населенных пунктов Луганской области.

29 марта телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных представителей американского руководства сообщил, что Россия начала отвод части подразделений своих вооруженных сил в некоторых северных районах Украины.