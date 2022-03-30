Армия России обстреляла жилые кварталы Лисичанска, есть погибшие (фото)
Вражеская армия открыла огонь по городу из тяжелого вооружения. Точное число погибших и раненых устанавливают. На фотографиях последствий обстрела видны сильные разрушения многоэтажек.
Российская армия обстреляла жилые кварталы одного из районов Лисичанска Луганской области. Об этом написал в Telegram глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.
Известно о погибших и раненых, точное их число устанавливают. Враг открыл огонь из тяжелого вооружения 30 марта примерно в 6:30, уточнил глава ОВА. На кадрах можно увидеть сильные разрушения многоэтажек.
"Завалов очень много. Спасатели пытаются успеть спасти живых", – отметил Гайдай.
Обстрел Лисичанска – поврежден газопровод
Во второй половине дня 29 марта захватчики попали снарядом в магистральный газопровод высокого давления в районе улицы Пролетарская, написал Гайдай.
В итоге без газа остались 35 тысяч жителей Лисичанска, Приволья, Новодружеска, Белогоровки, Золотаровки и Шипиловки.
Российские военные также обстреляли Лисичанск 28 марта, в этот день горели несколько домов.
"Россияне не воюют с Вооруженными силами Украины. Враг проигрывает равному себе и отыгрывается на мирном населении, оставляя людей без домов", – отмечал глава Луганской ОВА.
Война в Украине – ситуация в Луганской области
Гайдай подчеркнул, что россияне обстреливают исключительно жилые кварталы Луганской области.
Кременную обстреляли из авиации, идут позиционные бои в Попасной и Рубежном. Эти города контролируют украинские военные.
По информации главы Луганской ОВА, в Рубежном и Северодонецке из-за обстрелов горели два магазина.
"Россияне делают это намеренно, чтобы оставить людей без самого необходимого: продуктов и средств гигиены, стреляют без разбора, потому что не знают, наполнены ли магазины. В областном центре били по старым районам. Повреждены многоэтажки, массово горят гаражи", – сообщил он.
Группировка Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях 29 марта отбила 4 атаки российских оккупантов, заметил Гайдай.
ВСУ уничтожили 7 танков, 7 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и противотанковое орудие, противник понес потери и в живой силе, пожытожил он.
Напомним, что 26 марта захватчики обстреляли Лисичанск и Северодонецк "Градами" и ракетами "Точка У". В Лисичанске из-за этого горел дом и была обесточена шахта. В Северодонецке загорелся продуктовый склад, два жилых и несколько дачных домов, одна женщина была травмирована.