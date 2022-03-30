Армія Росії обстріляла житлові квартали Лисичанська, є загиблі (фото)

Ворожа армія відкрила вогонь по місту з важкого озброєння. Точну кількість загиблих і поранених встановлюють. На фото наслідків обстрілу видно сильні руйнування багатоповерхівок.

Російська армія обстріляла житлові квартали одного з районів Лисичанська Луганської області. Про це написав у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

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Відомо про загиблих і поранених, точну їх кількість встановлюють. Ворог відкрив вогонь із важкого озброєння 30 березня приблизно о 06:30, уточнив голова ОВА. На кадрах можна побачити сильні руйнування багатоповерхівок.

"Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих", – наголосив Гайдай.

Обстріл Лисичанська – пошкоджено газопровід

У другій половині дня 29 березня загарбники потрапили снарядом у магістральний газопровід високого тиску у районі вулиці Пролетарської, написав Гайдай.

Унаслідок без газу залишилися 35 тисяч мешканців Лисичанська, Привілля, Новодружеська, Білогорівки, Золотарівки та Шипилівки.

Російські військові також обстріляли Лисичанськ 28 березня, цього дня горіло кілька будинків.

"Росіяни не воюють зі Збройними силами України. Ворог програє рівному собі та відіграється на мирному населенні, залишаючи людей без будинків", – зазначав голова Луганської ОВА.

Війна в Україні – ситуація у Луганській області

Гайдай наголосив, що росіяни обстрілюють виключно житлові квартали Луганської області.

Кремінну обстріляли з авіації, йдуть позиційні бої у Попасній та Рубіжному. Ці міста контролюють українські військові.

За інформацією голови Луганської ОВА, у Рубіжному та Сєвєродонецьку через обстріл горіли два магазини.

"Росіяни роблять це навмисно, щоб залишити людей без найнеобхіднішого: продуктів і засобів гігієни, стріляють без розбору, бо не знають, чи наповнені магазини. В обласному центрі били по старих районах. Пошкоджено багатоповерхівки, масово горять гаражі", – повідомив він.

Угруповання Об'єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках 29 березня відбило 4 атаки російських окупантів, зауважив Гайдай.

ЗСУ знищили 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову зброю, противник зазнав втрат і в живій силі, підсумував він.

Нагадаємо, що 26 березня загарбники обстріляли Лисичанськ та Сєвєродонецьк "Градами" та ракетами "Точка У". У Лисичанську через це горів будинок і було знеструмлено шахту. У Сєвєродонецьку загорівся продуктовий склад, два житлові та кілька дачних будинків, одна жінка була травмована.