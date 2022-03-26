Армія РФ обстріляла Лисичанськ та Сєвєродонецьк "Градами" та ракетою "Точка-У" (фото)
У Лисичанську спалахнув будинок і знеструмлено шахту, в якій були працівники. В Сєвєродонецьку горів продуктовий склад та кілька будинків, одна жінка поранена.
Російська армія обстріляла Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області з "Градів" та ракетами "Точка У". Про це повідомила у Facebook Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).
"26 березня, в день, коли необхідно було дотримуватися "режиму тиші", росіяни відкрили вогонь по Лисичанську та Сєвєродонецьку", — зазначили чиновники.
Голова ОВА Сергій Гайдай додав, що рятувальники ледь встигають гасити полум'я. В Лисичанську спалахнув будинок і знеструмлено шахту, в якій були працівники. Людей намагаються підняти на поверхню.
У Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів спалахнув продуктовий склад, два житлові та кілька дачних будинків. Пошкоджено гаражі та станції швидкої допомоги. Одна жінка отримала поранення.
Гайдай говорив, що ворог прицільно обстрілює продуктові склади в Луганській області.
25 березня через артобстріл пошкоджено 10 житлових будинків у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Золотому, Щедрищевому, продовжив він. З-під завалів дістали 7 людей, ще троє загинуло.
Нагадаємо, що 25 березня окупанти обстріляли в Харкові відділення "Нової пошти", біля якого мешканці міста отримували гуманітарну допомогу. Загинуло 6 людей.
Увечері, 23 березня, ворог обстріляв автостоянку торгового центру в Подільському районі Києва. Загинула одна людина, ще двоє поранено.