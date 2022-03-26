Армія РФ обстріляла Лисичанськ та Сєвєродонецьк "Градами" та ракетою "Точка-У" (фото)

У Лисичанську спалахнув будинок і знеструмлено шахту, в якій були працівники. В Сєвєродонецьку горів продуктовий склад та кілька будинків, одна жінка поранена.

Російська армія обстріляла Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області з "Градів" та ракетами "Точка У". Про це повідомила у Facebook Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

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"26 березня, в день, коли необхідно було дотримуватися "режиму тиші", росіяни відкрили вогонь по Лисичанську та Сєвєродонецьку", — зазначили чиновники.

Голова ОВА Сергій Гайдай додав, що рятувальники ледь встигають гасити полум'я. В Лисичанську спалахнув будинок і знеструмлено шахту, в якій були працівники. Людей намагаються підняти на поверхню.

[ + – ] У Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів спалахнули будинки

У Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів спалахнув продуктовий склад, два житлові та кілька дачних будинків. Пошкоджено гаражі та станції швидкої допомоги. Одна жінка отримала поранення.

Гайдай говорив, що ворог прицільно обстрілює продуктові склади в Луганській області.

25 березня через артобстріл пошкоджено 10 житлових будинків у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Золотому, Щедрищевому, продовжив він. З-під завалів дістали 7 людей, ще троє загинуло.

Нагадаємо, що 25 березня окупанти обстріляли в Харкові відділення "Нової пошти", біля якого мешканці міста отримували гуманітарну допомогу. Загинуло 6 людей.

Увечері, 23 березня, ворог обстріляв автостоянку торгового центру в Подільському районі Києва. Загинула одна людина, ще двоє поранено.