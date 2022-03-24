Війська РФ обстріляли в Харкові чергу за гуманітарною допомогою: є загиблі (відео)

Люди стояли в черзі до відділення "Нової пошти". Очевидці побачили на місці обстрілу стабілізатори, характерні для снарядів артилерійської установки "Град".

Російські війська обстріляли в Харкові відділення "Нової пошти", біля якого мешканці отримували гуманітарну допомогу. Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram.

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Обстріл вели зі зброї дальньої дії по пункту, що знаходиться на вулиці Академіка Павлова.

За попередніми даними, загинуло 6 мирних жителів. Ще 15 отримали поранення, їх госпіталізували, наголосив глава ОВА.

Число жертв досі встановлюють.

"Це черговий воєнний злочин російських окупантів", — підсумував він.

Обстріл "Нової пошти" — знайшли стабілізатори для снарядів РСЗВ "Град"

Місцеві Теlegram-канали пишуть про авіаудар окупантів. На відео можна побачити наслідки влучення снаряда.

[ + – ] Снаряд влучив у "Нову пошту"

Очевидці зазначили, що на місці обстрілу помітили стабілізатори, характерні для реактивної артилерійської установки "Град".

Мер Харкова Ігор Терехов у прямому ефірі пізніше додав, що кількість поранених збільшилася.

"Стояла черга, і туди прямо з "Градів" направили міни, які розірвалися. На сьогодні шість загиблих, 17 поранених людей, яких зараз доставили до лікарень, їм надають допомогу. Поранення дуже серйозні", — повідомив градоначальник.

Нагадаємо, що минулої ночі загарбники вдарили по центру Харкова крилатими ракетами "Калібр". Снаряди випустили з кораблів Чорноморського флоту Росії. Звук від вибухів чули по всьому місту.

Внаслідок обстрілу ворожої армії житлового кварталу в Харкові 21 березня загинув один із колишніх в'язнів німецьких концтаборів Бухенвальд та Дора-Міттельбау Борис Романченко. Чоловік загинув на 96-му році життя.