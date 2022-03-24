Центр Харкова обстріляли "Калібрами", – голова ОВА

Ракети було випущено з кораблів Чорноморського флоту РФ.

Російські війська продовжують знищувати Харків, завдаючи по місту ударів із важкого озброєння та не шкодуючи для цього сил. Минулої ночі вони вдарили по центру мегаполісу крилатими ракетами "Калібр", випущеними з кораблів Чорноморського флоту РФ, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Звук від вибухів був такий, що його чули по всьому місту, про що багато мешканців писали в соцмережах.

Усього ж минулої доби ЗС РФ завдали 44 удари. За словами Синєгубова, активізувалися ракетні системи залпового вогню (РСЗВ) "Град" і "Ураган" (140 разів).

Зокрема, окупанти увечері, 23 березня, обстріляли Стару Салтівку, а вранці – Золочів, причому без потерпілих не обійшлося. В Ізюмському районі продовжуються бої. Незважаючи на всі спроби агресора захопити цей населений пункт, українські воїни продовжують тримати оборону. Ба більше, ЗСУ збили два російські літаки.

Не зумівши досягти якихось суттєвих переваг у наступі, російські окупанти намагаються тероризувати мирне населення. Так, вони викрали сільського голову Циркунів Миколу Сикаленка з його будинку та вже два дні утримують його в полоні. Наразі і ОВА, і вищі органи влади роблять усе, щоб знайти та повернути його.

За місяць військової агресії росіяни зруйнували в самому Харкові 1143 об'єкти, із яких 998 – це житлові будинки, решта – міська інфраструктура, лікарні, садочки, котельні та багато іншого.

[ + – ] Мер Харкова Ігор Терехов про руйнування в місті й місяць війни

Раніше ми писали про те, що харків'яни вирішили врятувати від пошкодження російськими снарядами пам'ятник Тарасу Шевченку на Сумській і для цього активно закладають його мішками з піском. Щоб повністю закрити 16-метровий монумент, необхідно близько 15 тисяч мішків.