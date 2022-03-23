У Харкові вигадали, як врятувати пам'ятник Шевченку від обстрілів ЗС РФ (відео)

Пам'ятник Кобзареві пережив Другу світову війну, проте в Харкові не впевнені, що без належного захисту він зможе встояти під ударами російської окупаційної армії.

Російські війська продовжують обстрілювати Харків, завдавши величезних збитків не тільки житловому фонду та інфраструктурі міста, але й знищуючи його найкрасивіші парки та пам'ятники. Тож городяни вирішили врятувати один із символів пораненого мегаполісу – пам'ятник Тарасу Шевченку на Сумській, обравши для нього такий самий метод, яким захистили Дюка в Одесі. Кобзаря вирішили закласти мішками з піском, написав у себе на Facebook координатор харківського "Євромайдану" Володимир Чистилін.

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Ще два-три дні роботи, близько 15 тисяч мішків, кілька тонн піску – і пам'ятник Тарасу в Харкові вдасться міцно закрити від руйнування. КП "Зеленбуд" вже готові тут висаджувати жовто-сині квіти. Ніхто не сумнівається в нашій перемозі, а після Шевченка планується закривати інші пам'ятники культури. І щоб там не говорив Путін щодо знищення міста-героя, українському Харкову бути!", – каже публікація, яку автор супроводжував серією фото з місця подій.

Першим же з проханням врятувати пам'ятник від можливої руйнації внаслідок обстрілу звернувся до міської влади Харкова співає, прозаїк та музикант Сергій Жадан.

"Ви просили — ми зробили) Кілька днів тому ви писали сюди на сторінку з приводу харківських пам'ятників. Вчора поговорив з міським головою, передав побажання городян, попросив щось зробити, наскільки можна бачити з відео, виконується. Сподіваюся, це допоможе харківським пам'яткам дійти до перемоги неушкодженими. З нашої історії зростає наше майбутнє)", – зазначив він у соцмережі, а також поділився відео роботи комунальників.

За інформацією Kharkiv Today, мішки та пісок привезли підприємці, а комунальникам у їхній роботі допомагають волонтери. Коли роботу буде зроблено, співробітники "Харківзеленбуду" та волонтери почнуть так само зміцнювати інші знакові пам'ятки міста.

Пам'ятник Тарасу Шевченку було відкрито 24 березня 1935 року, за дев'ять місяців після того, як Харків перестав бути столицею УРСР. Загальна висота монумента – понад 16 метрів, а висота фігури самого Кобзаря – 4,5 метри. Його авторами є радянський скульптор Матвій Манізер та архітектор Йосип Лангбард.

Нагадаємо, в Енергодарі Запорізької області збройні сили противника пошкодили пам'ятник учасникам АТО.