В Енергодарі окупанти руйнують пам'ятник героям України та спалюють прапори (фото)

Сили ворога знесли флагшток бронемашиною та спалили прапор Організації українських націоналістів.

В Енергодарі Запорізької області збройні сили противника пошкодили пам'ятник учасникам АТО. Про це 14 березня повідомляють у Telegram-каналі атомної компанії "Енергоатом".

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Як йдеться в повідомленні, пам'ятник героям війни на Донбасі встановлено поруч зі школою №2. Окупанти РФ бронемашиною знесли флагшток із прапором ОУН та спалили його. При цьому український прапор дивом уцілів.

[ + – ] Окупанти спалили прапор Організації українських націоналістів. Фото: Фото: Прес-служба Енергоатому

10 березня "Енергоатом" повідомив про те, що Збройні сили РФ замінували узбережжя Каховського водосховища, яке розташоване поряд із Запорізькою АЕС. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські війська отримали наказ про підготовку теракту на Чорнобильській АЕС.

Як повідомила 12 березня пресслужба "Енергоатому", на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі представники "військово-цивільної адміністрації" заявили її співробітникам, що АЕС тепер перебуває у власності російського державного холдингу "Росатом".