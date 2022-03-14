В Энергодаре оккупанты разрушают памятник героям Украины и сжигают флаги (фото)

Силы врага снесли флагшток бронемашиной и сожгли флаг Организации украинских националистов.

В Энергодаре Запорожской области вооруженные силы противника повредили памятник участникам АТО. Об этом 14 марта сообщают в Telegram-канале атомной компании "Энергоатом".

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Как говорится в сообщении, памятник героям войны на Донбассе установлен рядом со школой №2. Оккупанты РФ бронемашиной снесли флагшток с флагом ОУН и сожгли его. При этом, украинский флаг чудом уцелел.

[ + – ] Оккупанты сожгли флаг Организации украинских националистов. Фото: Фото: Пресс-служба Энергоатома

10 марта "Энергоатом" сообщил о том, что Вооруженные силы РФ заминировали побережье Каховского водохранилища, которое расположено рядом с Запорожской АЭС. В свою очередь Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские войска получили приказ о подготовке теракта на Чернобыльской АЭС.

Как сообщила 12 марта пресс-служба "Энергоатома", на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре представители "военно-гражданской администрации" заявили ее сотрудникам, что АЭС теперь находится в собственности российского государственного холдинга "Росатом".