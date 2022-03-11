Путин отдал приказ готовить теракт на ЧАЭС, — ГУР Минобороны

По данным военной разведки, для обвинения Украины в катастрофе оккупанты собирают под Киевом тела погибших украинских военнослужащих, которых могут выдать за "диверсантов"

Российские войска получили приказ от президента Владимира Путина о подготовке теракта на Чернобыльской АЭС, которая сейчас находится под контролем оккупантов. Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Ведомство утверждает, что на территории ЧАЭС оккупанты планируют осуществить техногенную катастрофу, ответственность за которую попытаются переложить на Киев.

ГУР Минобороны напоминает, что в результате боевых действий Чернобыльская АЭС обесточена и отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергетике. Российские войска отказали Украине предоставить доступ к станции украинским специалистам, а взамен президент страны-агрессора Александр Лукашенко отправил туда "белорусских экспертов". По данным военной разведки, среди "специалистов" на ЧАЭС зашли российские диверсанты, которым Владимир Путин поручил организовать теракт.

Разведчики предполагают, что российский президент, не получив желаемого результата от наземной операции, решил прибегнуть к ядерному шантажу.

"Для имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые "доказательства" в подтверждение своей версии. В частности, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле были замечены российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что их будут выдавать за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС", — говорится в сообщении ведомства.

[ + – ] Путин отдал приказ военным готовить теракт на ЧАЭС, — ГУР Минобороны

Напомним, 10 марта СБУ предупреждала о том, что российские войска могут подорвать склады с аммиаком в Харьковской области. Как отмечает спецслужба, в организации диверсий на стратегическом объекте оккупанты планируют обвинить Украину и военнослужащих ВСУ.

9 марта Белый дом также предупреждал, что Россия может использовать биологическое оружие против Украины.