По данным спецслужбы, в организации диверсий оккупанты обвинят Украину и военнослужащих ВСУ.

Служба безопасности Украины утверждает, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. Об этом информирует пресс-центр спецслужбы.

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Силовики обращают внимание на то, как Россия пытается оправдать вчерашний авиаудар по детской больнице и роддому в Мариуполе, жертвами которого стали три человека. По информации СБУ, Москва запускает различные фейки, утверждая, что медучреждения давно не работали, и на их территории была "военная база".

В этом контексте, по информации ведомства, Россия всерьез рассматривает возможность подрыва складов аммиака в Харьковской области с целью дальнейшей дискредитации украинских военнослужащих и обвинения ВСУ в диверсиях.

"Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину. По нашим данным, прорабатываются варианты совершения и других провокаций", — говорится в сообщении СБУ.

[ + – ] Войска РФ могут подорвать склады с аммиаком в Харьковской области, - СБУ

Отметим, что 9 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила о возможном использовании Россией биологического оружия в Украине. По ее словам, Москва запускает фейки о создании Киевом химического оружия для оправдания своей дальнейшей агрессии против украинцев.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс также обеспокоена тем, что Россия может применить химическое оружие против Украины. По ее словам, использование того вида вооружения станет фатальной ошибкой для Москвы.