Россия может применить биологическое оружие против Украины, — Псаки

Джен Псаки утверждает, что информация о разработке химического оружия в Украине — российский фейк. Он может быть использован для оправдания дальнейшей агрессии России против Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может готовить операцию по применению биологического или химического оружия против Украины. Это может быть операция под фальшивым флагом с ее использованием. Кроме того, Псаки добавила, что Россия распространяет неправдивую информацию о том, что в Украине разрабатывается химическое оружие в американских лабораториях. Об этом она написала в Twitter.

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По ее словам, фейки о биологическом оружии в Украине могут быть использованы, чтобы оправдать дальнейшую неоправданную атаку России против Украины. Операцию с применением такого оружия Россия может провести под фальшивым флагом, а российскую риторику поддержал Китай.

"Теперь, когда Россия сделала эти ложные заявления, а Китай, очевидно, одобрил эту пропаганду, мы все должны следить, что Россия, возможно, применит химическое или биологическое оружие в Украине или проведет операцию под фальшивым флагом с ее использованием. Это четкая закономерность", — написала Джен Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Соединенные Штаты полностью придерживаются своих обязательств по Конвенции о химическом и биологическом оружии. Поэтому они нигде его не разрабатывают и не владеют им. Кроме того, Псаки обвинила Россию в использовании химического оружия. Она напомнила о попытке отравить оппозиционного российского политика Алексея Навального "Новичком". А также поддержке президента Сирии Башара Асада, который неоднократно его применял.

"Именно Россия длительное время поддерживает программу биологического оружия, что нарушает международное право", — сказала Джен Псаки.

Напомним, 9 марта МИД КНР призвал США раскрыть информацию о биолабораториях в Украине. Представитель Китая призвал обеспечить безопасность украинских биолабораторий, в которых могут храниться опасные вирусы.

Ранее, заместительница госсекретаря Виктория Нуланд подтвердила наличие биолабораторий в Украине. В США опасаются, что российские войска смогут захватить их, поэтому работают над тем, чтобы предотвратить это.