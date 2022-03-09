Нуланд подтвердила наличие в Украине биологических лабораторий, опасается армии РФ (видео)

По словам Виктории Нуланд, США не смогут покрыть Украину системой ПВО "Железный купол" из-за трудностей, однако рассматривается вариант предоставления других установок.

Заместительница госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украине есть биологические исследовательские лаборатории. В США опасаются, что российские войска могут захватить их, поэтому работают над тем, чтобы это предотвратить. Кроме того, Соединенные Штаты не смогут обеспечить Украину "Железным куполом" из-за трудностей. Для этого нужна подготовка и умение разместить систему противовоздушной обороны. Об этом Виктория Нуланд заявила во время слушаний в американском Сенате.

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"В Украине находятся биологические лаборатории. Мы обеспокоены, что российские войска могут их захватить. Поэтому мы работаем с украинцами, чтобы это предотвратить. Чтобы эти материалы не попали в руки российской армии", — сказала Нуланд.

В то же время, Америка не сможет покрыть Украину системой ПВО "Железный Купол", потому что для этого нужна подготовка и умение разместить. Однако рассматривается возможность предоставления Украине других систем ПВО. Также в США продолжают изучать возможность расширения военной помощи для Украины.

Нуланд заявила, что стоит рассмотреть вопрос о внесении России в американский список стран-спонсоров терроризма.

"Железный купол" – система ПВО, которая была построена израильской оборонной компанией Rafael совместно с американской Raytheon. Она зарекомендовала себя как одну из самых эффективных в мире "убийц" ракет малой дальности.

Напомним, 8 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страны Запада должны предоставить Украине боевую авиацию и средства ПВО. По его словам, если НАТО не хочет закрыть небо над Украиной — Киев сделает это самостоятельно. Он заявил, что победа Украины над Россией зависит от "безопасного неба".

Ранее, 4 марта Альянс отказался закрывать небо над Украиной и не будет отправлять своих военных. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это приведет к прямому конфликту с Россией, а боевые действия могут выйти за пределы Украины. По его словам, это приведет к еще большему количеству жертв.