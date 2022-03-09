Нуланд підтвердила наявність в Україні біологічних лабораторій, побоюється армії РФ (відео)

За словами Вікторії Нуланд, США не зможуть покрити Україну системою ППО "Залізна баня" через труднощі, проте розглядається варіант надання інших установок.

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що Україна має біологічні дослідницькі лабораторії. У США побоюються, що російські війська можуть захопити їх, тому працюють над тим, щоб запобігти цьому. Крім того, Сполучені Штати не зможуть забезпечити Україну "Залізним куполом" через труднощі. Для цього потрібна підготовка та вміння розмістити систему протиповітряної оборони. Про це Вікторія Нуланд заявила під час слухань в американському Сенаті.

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"В Україні розташовані біологічні лабораторії. Ми стурбовані, що російські війська можуть їх захопити. Тому ми працюємо з українцями, щоб цьому запобігти. Щоб ці матеріали не потрапили до рук російської армії", — сказала Нуланд.

Водночас, Америка не зможе покрити Україну системою ППО "Залізний Купол", бо для цього потрібна підготовка та вміння розмістити. Проте розглядається можливість надання Україні інших систем ППО. Також у США продовжують вивчати можливість розширення військової допомоги для України.

Нуланд заявила, що варто розглянути питання щодо внесення Росії до американського списку країн-спонсорів тероризму.

"Залізний купол" – система ППО, побудована ізраїльською оборонною компанією Rafael спільно з американською Raytheon. Вона зарекомендувала себе як одну з найефективніших у світі "вбивць" ракет малої дальності.

Нагадаємо, 8 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що країни Заходу мають надати Україні бойову авіацію та засоби ППО. За його словами, якщо НАТО не хоче закрити небо над Україною, Київ зробить це самостійно. Він заявив, що перемога України над Росією залежить від "безпечного неба".

Раніше, 4 березня Альянс відмовився закривати небо над Україною і не відправлятиме своїх військових. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що це призведе до прямого конфлікту з Росією, а бойові дії можуть вийти за межі України. За його словами, це призведе до ще більшої кількості жертв.