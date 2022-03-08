"Закриємо небо самі". Данілов попросив НАТО передати Україні потрібне озброєння

За словами секретаря РНБО, перемога України та не програш Заходу у протистоянні з Росією безпосередньо залежать від "безпечного неба". Данілов закликав Захід передати Києву бойову авіацію, засоби ППО, а також закрити над Україною повітряний простір.

Захід має передати Україні бойову авіацію та засоби ППО. І якщо Північноатлантичний Альянс відмовиться закривати небо над нашою країною, Київ зробить це самостійно. Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами секретаря РНБО, Кремль прорахувався при складанні плану повномасштабного вторгнення в Україну, очікуючи на мляву реакцію з боку Заходу.

Як зазначив Данілов, для Росії все змінилося після 24 лютого, коли весь світ об'єднався довкола нашої країни.

"Захід прокинувся, коли опинився на межі втрати всього, що становить його сутність: цінності, мораль та принципи. Світ згуртувався навколо України, і лінія між світлом і пітьмою пролягла лініями українських окопів", — продовжив секретар РНБО і подякував союзникам за підтримку, а також за надану військову допомогу.

Водночас, як стверджує Данілов, перемога України у протистоянні з Росією безпосередньо залежить від "безпечного неба". У цьому контексті секретар Ради національної безпеки закликав Захід передати Києву бойову авіацію, засоби ППО, а також закрити повітряний простір.

Данілов також попередив, що якщо Північноатлантичний Альянс не може закрити небо над Україною, наша країна зробить це самостійно.

"Якщо НАТО не хоче чи не може "закрити небо" над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах ", — резюмував Данілов у своєму Facebook.

[ + – ] Україна самостійно закриє небо над країною, якщо НАТО відмовляється, — Данілов

Зазначимо, що раніше Північноатлантичний Альянс відмовлявся закривати небо над Україною. Як зазначав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, запровадження безпольотної зони призведе до того, що військовий блок стане учасником збройного конфлікту з Росією.

Президент Володимир Зеленський розкритикував НАТО за відмову закривати небо над Україною. За словами глави держави, члени Альянсу самі створили наратив про те, що запровадження безпольотної зони призведе до прямого військового конфлікту з Росією. Зеленський також попередив, що всі громадяни, яких уб'є російська авіація, загинуть через НАТО.