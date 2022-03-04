"Призведе до війни з РФ": НАТО відмовилося закрити небо над Україною (відео)

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, відправляти до нашої країни своїх військових також не будуть.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не закриватиме небо над Україною. З таким рішенням солідарні всі члени НАТО та їхні союзники. За його словами, НАТО не хоче запроваджувати безпольотну зону над українським небом, тому це призведе до прямого конфлікту з Росією. Також не відправлятимуть свої війська на українську територію. Про це Єнс Столтенберг повідомив на брифінгу за підсумками зустрічей міністрів закордонних справ країн блоку в Брюсселі.

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Єнс Столтенберг додав, що єдиний спосіб організувати закриття неба над Україною — це відправляти власні літаки та збивати російські. За його словами, це призведе до прямого збройного конфлікту з Росією. І все може закінчитися повноцінною війною в Європі, у якій буде залучено набагато більше країн. Це також стосується і введення військ Альянсу на територію України.

"Щодо безпольотної зони. Це було згадано. Водночас союзники погоджуються, що літаки НАТО не повинні діяти над українським повітряним простором чи війська НАТО — діяти на території України", — сказав Столтенберг.

Він також заявив, що мета Альянсу не допустити, щоб військовий конфлікт вийшов за межі України. Тому що це призведе до ще більших жертв серед людей.

"Наше головне завдання — захистити мільярд людей, які живуть у 30 країнах-членах НАТО", — заявив генсек НАТО.

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 березня, президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу закрити повітряний простір над Україною на тлі новини про те, що російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС в Енергодарі. Крім того, Зеленський вимагає ввести додаткові санкції проти країни-агресора.

Раніше, 3 березня Угорщина розблокувала постачання НАТОвських систем протиповітряної оборони. Голова Міністерства закордонних справ України просить союзників надати нові системи ППО, тому що зенітні ракетні комплекси Stinger та "Стріла" не вирішують проблему російських ракет.