Угорщина розблокувала постачання потужних НАТОвських ППО в Україну

Влада Угорщини виступала проти транспортування летального озброєння через свою територію. Але з початком війни ситуація змінилася.

Україну запросили на міністерську зустріч НАТО, яка відбудеться 4 березня і буде присвячена загрозам, пов'язаним із вторгненням російської армії в Україну. Про це повідомив голова українського МЗС Дмитро Кулеба в ефірі "1+1".

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"Я візьму участь у ній по відеозв'язку", — пояснив міністр.

Таке запрошення передбачає, що Угорщина, яка тривалий час блокувала участь України в зустрічах НАТО на високому рівні, цього разу не перешкоджатиме.

Stinger та "Стріла" не вирішують проблему російських ракет

За словами Кулеби, він просить союзників надати Україні нові системи протиповітряної оборони, здатні протидіяти ракетним та іншим повітряним ударам РФ. Оскільки зенітні ракетні комплекси Stinger та "Стріла" не вирішують проблему російських ракет.

"Потрібно говорити не тільки про закриття неба, а й про системну та серйозну підтримку протиповітряної оборони України, тобто про надання серйозного важливого протиповітряного озброєння", — заявив міністр, уточнивши, що Україні потрібні більш ефективні рішення щодо ППО, крім Stinger та їм подібних до ПЗРК. Наразі робота у цьому напрямі триває.

[ + – ] Фото: AP | Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що не вдаватиметься до свого права вето щодо антиросійських санкцій Євросоюзу. Єдності всіх 27 країн-учасниць блоку відводиться першорядне значення у світлі вторгнення Росії в Україну. Угорщина, пояснив Орбан, виступає проти війни, і тут двох думок не може бути.

Угорська опозиція жорстко критикувала свого прем'єра за дружні зв'язки з Кремлем, але зараз він заявляє про "зміни" у цих відносинах через війну, але все ж таки наполягає, що такі зміни не повинні позначитися на угодах про постачання озброєння.

Цього тижня Угорщина приєдналася до ініціативи восьми керівників ЄС розпочати переговори щодо вступу до складу блоку сусідньої України. Проте угорське керівництво висловлювалося проти транспортування летального озброєння своєю територією.

"Чорний тероризм"

"Щодо санкцій, ми не будемо використовувати вето. Не блокуватимемо санкції ЄС проти Росії. Наразі єдність Євросоюзу на першому місці", — заявив Орбан у своєму інтерв'ю порталу новин у четвер, 3 березня.

"З початком війни ситуація для Угорщини змінилася, доводиться коригувати угорські цілі та інтереси", — пояснив Орбан.

Новинний портал Mandiner у критичній статті про свого прем'єра зазначив, що "тільки Угорщина харчується російською пропагандою, у той час, як увесь світ точно знає, що Путін розв'язав терористичну розбійницьку війну проти України і вчиняє військові злочини та геноцид".

"Росіяни вбивають безневинних мирних жителів, — пише Mandiner, — Руйнують незалежну вільну країну і намагаються вбити її президента і членів уряду. Це найчорніший тероризм. Росія — терористична держава, і Орбан, як і раніше, веде подвійну гру. Орбан — спільник військового злочинця, який націлився на всю Європу, вимагаючи, щоби колишні соцкраїни вийшли з НАТО".

"Те, що кажуть росіяни, — це божевілля і свідчить про те, що вони хочуть спровокувати світову війну. У свою чергу, Орбан прикриває Путіна і намагається ввести в оману жителів Угорщини. Це публічний злочин", — йдеться в публікації.

Раніше Фокус повідомляв, що Угорщина вимагає від України виконання низки умов, після чого угорська держава не перешкоджатиме вступу України до НАТО. Одна з таких — вирішення питання із правами національних меншин в Україні.