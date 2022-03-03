Венгрия разблокировала поставки мощных НАТОвских ПВО в Украину

Власти Венгрии выступали против транспортировки летального вооружения через свою территорию. Но с началом войны ситуация изменилась.

Украину пригласили на министерскую встречу НАТО, которая состоится 4 марта и будет посвящена угрозам, сопряженным со вторжением российской армии в Украину. Об этом сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире "1+1".

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"Я приму участие в ней по видеосвязи", — объяснил министр.

Такое приглашение предполагает, что Венгрия, длительное время блокировавшая участие Украины во встречах НАТО на высоком уровне, на сей раз препятствовать не будет.

Stinger и "Стрела" не решают проблему российских ракет

По словам Кулебы, он просит союзников предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, способные противодействовать ракетным и прочим воздушные ударам РФ. Поскольку зенитные ракетные комплексы Stinger и "Стрела" не решают проблему российских ракет.

"Нужно говорить не только о закрытии неба, но и о системной и серьезной поддержке противовоздушной обороны Украины, то есть о предоставлении серьезного важного противовоздушного вооружения", — заявил министр, уточнив, что Украине нужны более эффективные решения по части ПВО, помимо Stinger и им подобных ПЗРК. Сейчас работа в этом направлении продолжается.

[ + – ] Фото: AP | Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии заявил, что не будет прибегать к своему праву вето в отношении антироссийских санкций Евросоюза. Единству всех 27 стран-участниц блока отводится первостепенное значение в свете вторжения России в Украину. Венгрия, объяснил Орбан, выступает против войны, и здесь двух мнений быть не может.

Венгерская оппозиция жестко критиковала своего премьера за дружеские связи с Кремлем, но сейчас он заявляет об "изменениях" в этих отношениях из-за войны, но все же настаивает, что такие перемены не должны сказаться на соглашениях о поставках вооружения.

На этой неделе Венгрия присоединилась к инициативе восьми руководителей ЕС начать переговоры о вступлении в состав блока соседней Украины. Однако венгерское руководство высказывалось против транспортировки летального вооружения через свою территорию.

"Черный терроризм"

"Что касается санкций, мы не будет использовать вето. Не будем блокировать санкции ЕС против России. Сейчас единство Евросоюза на первом месте", — заявил Орбан в своем интервью новостном порталу в четверг, 3 марта.

"С началом войны ситуация для Венгрии изменилась, приходится корректировать венгерские цели и интересы", — объяснил Орбан.

Новостной портал Mandiner в критической статье о своем премьере отметил, что "только Венгрия питается российской пропагандой, в то время, как весь мир точно знает, что Путин развязал террористическую разбойничью войну против Украины и совершает военные преступления и геноцид".

"Русские убивают невинных мирных жителей, — пишет Mandiner, — рушат независимую свободную страну и пытаются убить ее президента и членов правительства. Это самый черный терроризм. Россия — террористическое государство, и Орбан по-прежнему ведет двойную игру. Орбан — сообщник военного преступника, который нацелился на всю Европу, требуя, чтобы бывшие соцстраны вышли из НАТО".

"То, что говорят русские, — это безумие и свидетельствует о том, что они хотят спровоцировать мировую войну. В свою очередь, Орбан прикрывает Путина и пытается ввести в заблуждение жителей Венгрии. Это публичное преступление", — говорится в публикации.

Ранее Фокус сообщал, что Венгрия требует от Украины выполнения ряда условий, после чего венгерское государство не будет препятствовать вступлению Украины в НАТО. Одно из таких — решение вопроса с правами национальных меньшин в Украине.