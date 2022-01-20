Вступ у НАТО: Угорщина назвала умови підтримки України на шляху до Альянсу

В МЗС Угорщини вважають, що в Україні порушуються права етнічних угорців на Закарпатті.

Україна має здійснити низку змін, якщо вона хоче підтримки Угорщини на шляху до вступу в НАТО. Одним із них має бути вирішене питання із правами національних меншин в Україні. Про це розповів глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС.

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"Українцям потрібно провести низку серйозних змін, якщо вони серйозно думають про євроатлантичну інтеграцію... Про одну таку сферу я скажу конкретно: це повага до прав національних меншин, тому що в України тут багато недоліків", — сказав глава відомства.

Сіярто стверджує, що в Україні порушуються права угорців на освіту угорською мовою в школах і її використання в адміністраціях, культурі та релігії.

Також у Будапешті незадоволені тим, що в Україні не можна обіймати громадські посади людям із подвійним громадянством — глава угорського відомства назвав це проявом антидемократії. Зазначимо, що влада Угорщини видає угорські паспорти в спрощеному режимі для етнічних угорців в Україні. На Закарпатті їх мешкає понад 120 тисяч.

"Ми розуміємо, з якими викликами стикається Україна, її боротьбу за суверенітет і територіальну цілісність, але ми ніколи не приймемо такого підходу до національних меншин", — сказав він.

Повідомлялося, що Угорщина блокуватиме вступ України в НАТО. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан пригрозив такими діями Києву після того, як той розкритикував транзит газу до Угорщини з Росії в обхід України.

Раніше американський президент Джо Байден назвав умови вступу України до НАТО. За його словами, війна на Донбасі й анексія Криму не стане перешкодою для вступу України до Альянсу. Байден заявив, що Україна має перемогти корупцію і відповідати іншим критеріям, щоб отримати план дій щодо членства.