Угода Угорщини з "Газпромом": Будапешт обіцяє блокувати вступ України в НАТО

Таким кроком адміністрація прем'єра Віктора Орбана пригрозила після того, як Київ розкритикував транзит газу в Угорщину в обхід України

Угорщина після дипломатичного скандалу з транзитом газу пригрозила продовжити блокувати вступ України в НАТО. Про це повідомив глава адміністрації прем'єр-міністра країни Гергей Гуйяш.

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За його словами, Україна стала мстити Угорщині задовго до підписання газових угод із "Газпромом".

Гергей Гуйяш зазначив, що Угорщина після реакції Києва на газовий контракт і закон про освіту буде й далі перешкоджати інтеграції України в Північноатлантичний Альянс.

"Помста України відбулася задовго до газової угоди з росіянами, оскільки Україна грубо обмежила використання рідної мови угорців на Закарпатті, вносячи поправки в Закон про освіту, і не допустила жодної міжнародної думки щодо цієї поправки, тому Угорщина повинна продовжувати блокувати переговори (України — ред.) про вступ до НАТО", — підкреслив глава адміністрації прем'єра Віктора Орбана.

Гергей Гуйяш також не розуміє, чому Україна намагається брати участь в енергетичній політиці суверенної країни та висловив жаль, що офіційний Київ "не може оцінити серію жестів, зроблених Угорщиною, незважаючи на нинішні серйозні суперечки".

Транзит газу до Угорщини в обхід України — хронологія подій

Угорщина підписала з "Газпромом" угоду про постачання газу в обхід України. За документом, який розрахований на 15 років, Угорщина щорічно отримуватиме з РФ 4,5 млрд кубометрів газу.

Оператор ГТС відреагував на транзит газу в Угорщину в обхід України та попередив, що поставки палива через українські території можуть скоротитися або повністю зупинитися.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на критику Києва і звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи Будапешта. Глава МЗС України Дмитро Кулеба, у свою чергу, заявив, що виключення України зі схеми транзиту газу до Угорщини було головною вимогою Росії.

Після підписання договору Угорщини з "Газпромом" Україна передала документ на розгляд до Європейської комісії.