Соглашение Венгрии с "Газпромом": Будапешт обещает блокировать вступление Украины в НАТО

Таким шагом администрация премьера Виктора Орбана пригрозила после того, как Киев раскритиковал транзит газа в Венгрию в обход Украины

Венгрия после дипломатического скандала с транзитом газа пригрозила продолжить блокировать вступление Украины в НАТО. Об этом сообщил глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, Украина стала мстить Венгрии задолго до подписания газовых соглашений с "Газпромом".

Гергей Гуйяш отметил, что Венгрия после реакции Киева на газовый контракт и закон об образовании будет и дальше препятствовать интеграции Украины в Североатлантический Альянс.

"Месть Украины произошла задолго до газового соглашения с россиянами, поскольку Украина грубо ограничила использование родного языка венгров на Закарпатье, внося поправки в Закон об образовании, и не допустила никакого международного мнения по этой поправке, поэтому Венгрия должна продолжать блокировать переговоры (Украины — ред.) о вступлении в НАТО", — подчеркнул глава администрации премьера Виктора Орбана.

Гергей Гуйяш также не понимает, почему Украина пытается участвовать в энергетической политике суверенной страны и выразил сожаление, что официальный Киев "не может оценить серию жестов, сделанных Венгрией, несмотря на нынешние серьезные споры".

Транзит газа в Венгрию в обход Украины — хронология событий

Венгрия подписала с "Газпромом" соглашение о поставках газа в обход Украины. По документу, который рассчитан на 15 лет, Венгрия ежегодно будет получать из РФ 4,5 млрд кубометров газа.

Оператор ГТС отреагировал на транзит газа в Венгрию в обход Украины и предупредил, что поставки топлива через украинские территории могут сократиться или полностью остановиться.

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто отреагировал на критику Киева и обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Будапешта. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что исключение Украины из схемы транзита газа в Венгрию было главным требованием России.

После подписания договора Венгрии с "Газпромом" Украина передала документ на рассмотрение в Европейскую комиссию.