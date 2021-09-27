Контракт с "Газпромом": Венгрия обвинила Украину во вмешательстве во внутренние дела (видео)

Глава венгерской дипломатии Петр Сийярто огорчен тем, что Киев из-за договора с "Газпромом" не захотел проводить заседание венгерско-украинского экономического комитета.

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил о вмешательстве Киева во внутренние дела своей страны после подписания Будапештом и Москвой договора о транзите газа в обход Украины. Об этом министр сообщил в ходе утверждения договора.

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Петр Сийярто назвал договор с "Газпромом" о транзите газа в Венгрию в обход Украины неполитической сделкой, а вопросом энергетической безопасности Будапешта.

Глава МИД Венгрии также выразил сожаление, что Украина отказалась проводить запланированное заседание венгерско-украинского экономического комитета после подписания документа с "Газпромом".

В ходе подписания соглашения Петр Сийярто подчеркнул, что не понимает, какая связь между обеспечением энергоснабжения Венгрии и "нормальным сотрудничеством с нашими соседями".

"Для Венгрии энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета и экономики, а не политики. Нельзя обогревать дома политическими заявлениями. Я отвергаю попытки вмешиваться в дела Венгрии, это наше дело — обеспечить зимнее отопление для венгерского народа, на это не может повлиять никакая другая страна", — заявил министр иностранных дел и предупредил, что раньше Венгрия зарабатывала на транзите газа, однако новое соглашение предусматривает иные маршруты поставки топлива.

[ + – ] Подписание соглашения о транзите газа в Венгрию в обход Украины

Транзит газа в Венгрию в обход Украины — предыстория

В конце августа министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто анонсировал подписание нового договора с "Газпромом" о транзите газа. Новый документ, рассчитанный на 15 лет, подразумевает поставки голубого топлива Будапешту в обход территории Украины.

27 сентября Будапешт и Москва подписали новый договор о транзите газа. По документу Венгрия будет ежегодно получать 4,5 млрд кубометров топлива в обход Украины. МИД Украины раскритиковал сделку Будапешта и Москвы и заявил, что обжалует документ в Европейской комиссии.

Директор Оператора ГТС Сергей Макогон предупредил о сокращении или остановке транзита газа в Венгрию через Украину. По словам чиновника, достройка газопровода "Северный поток-2" создает критические риски существующего транзита через украинские территории.