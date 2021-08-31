Венгрия теперь будет получать российский газ не из украинского трубопровода

При изменении маршрута поставок газа в Венгрию, для Украины закроется нынешний важнейший канал газового импорта.

Правительство Венгрии до конца сентября планирует заключить с "Газпромом" новый контракт на поставку природного газа. Об этом сказал министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто после переговоров с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Новый договор рассчитан на 15 лет, он начнет действовать 1 октября.

Венгрия будет получать по 4,5 млрд кубометров газа в год: 3,5 млрд через Сербию (через газопровод "Турецкий поток") и 1 млрд – через Австрию.

Сийярто назвал цену газа по новому контракту "намного более выгодной", чем по действующему.

Сейчас основной объем поставок российского газа в Венгрию идет по двум направлениям: через пункт Берегово на украинско-венгерской границе и Баумгартен – на словацко-австрийской.

Отметим, что 24 августа, Сиярто на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым говорил, что Венгрия заинтересована в продолжении транзита газа через Украину.

"Венгрия рассматривает этот вопрос со стратегической точки зрения, потому что если не будет украинского транзита, это нанесет ущерб нашей стране", – заверял он.

Известие о заключении нового контракта глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон назвал еще одним примером того, как "Газпром" диктует условия поставки газа в тех странах, которые критически зависят от поставок российского газа.

Новый маршрут не может быть дешевле прямого украинского, но "Газпром" прячет транспортные расходы в конечную цену на газ, пояснил он.

"Правильным решением для ЕС было бы заставить "Газпром" продавать газ на границах Энергетического сообщества, чтобы европейские трейдеры могли самостоятельно выбирать маршруты дальнейшей транспортировки", – считает Макогон.

Отметим, что сейчас 93% импорта газа Украина получает в виде виртуального реверса из Венгрии и Польши. Физически этот газ не покидает территорию Украины. Если Венгрия перестанет получать газ из украинской ГТС, то виртуальный экспорт по этому направлению станет невозможным.

По данным "Оператора ГТСУ", за первые пять месяцев текущего года Украина импортировала 577 млн кубометров газа, из них 511 млн (88%) – из Венгрии.

Напомним, 30 августа биржевая цена газа в Европе отыграла недавнее падение и вернулась на рекордный уровень.

Украина значительную часть необходимого ей газа закупает в Европе. Поэтому европейские цены оказывают давление на внутренний рынок газа в стране. Для борьбы с постоянным ростом цен правительство заставило поставщиков газа для населения перейти на стабильный годовой тариф.