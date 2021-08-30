Цена газа в Европе отыграла недавнее падение и вернулась на рекордный уровень

Биржевая цена газа в Украине сейчас почти равна цене в Европе – около 580 долларов.

Утром в понедельник, 30 августа, стоимость газа октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 592 долларов за 1 тыс. куб. м или 49 евро за 1 МВт*ч. После этого она снизилась до 586 долларов. Цена спотовых поставок остановилась на уровне 576 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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[ + – ] Цена на газ на хабе TTF, евро за 1 МВт*ч

Биржевая цена газа в Украине сейчас составляет около 18 тыс. грн за 1 тыс. куб. м или 665 долларов (ресурс сентября) и 15,7 тыс. грн (580 долларов) – ресурс августа. Такие данные приводит "Украинская энергетическая биржа".

На бирже газ покупают промышленные предприятия. Предприятия теплокоммунэнерго покупают газ у "Нафтогаза" на других условиях. Тариф же на газ для населения формируется с условием ограничений, которые накладывают правительство и отраслевой регулятор.

На прошлой неделе цена газа в Европе преодолела рубеж 580 долларов за 1 тыс. куб. м, однако затем в течение нескольких дней она упала почти на 100 долларов. Сначала причиной этого стали ложные данных начавшихся поставках газа по "Северному потоку – 2", а затем – сообщение "Газпрома" о возможных поставках 5,6 млрд куб. м газа по "Северном потоку – 2" уже в 2021 году.

Причин роста цены на газ несколько, среди них есть как долгосрочные, таки и ситуативные (временные).

Причины нынешнего роста цены на газ в Европе:

снижение собственной добычи;

рост налогов на выбросы углерода в атмосферу;

прохладная и дождливая погода во многих странах;

снижение запасов газа в подземных хранилищах;

нежелание "Газпрома" увеличивать поставки до балансирования спроса;

снижение поставок СПГ (сжиженного природного газа).

В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье 170 долларов за тысячу кубов. Недавно он повысил этот параметр до 240 долларов.

Напомним, Украина значительную часть необходимого ей газа закупает в Европе. Поэтому европейские цены оказывают давление на внутренний рынок газа в стране. Для борьбы с постоянным ростом цен правительство заставило поставщиков газа для населения перейти на стабильный годовой тариф.

С мая "Нафтогаз Украины" автоматически переводит клиентов на годовой тарифный план "Фиксированный". Согласно его условиям, украинцы будут до 30 апреля 2022 года платить по 7,96 грн за кубометр с учетом НДС, но без стоимости доставки.