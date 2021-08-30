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Світ Ріст ціни на газ в Україні

Ціна газу в Європі відіграла нещодавнє падіння і повернулася на рекордний рівень

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газ, трубопровід, фото

Біржова ціна газу в Україні зараз майже дорівнює ціні в Європі — приблизно 580 доларів.

Вранці в понеділок, 30 серпня, вартість газу жовтневого ф'ючерса на хабі TTF у Нідерландах досягла 592 доларів за 1 тис. куб. м або 49 євро за 1 МВт*год. Після цього вона знизилася до 586 доларів. Ціна спотових поставок зупинилася на рівні 576 доларів. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

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Ціна на газ на хабі TTF, євро за 1 МВт*год

Біржова ціна газу в Україні зараз становить приблизно 18 тис. грн за 1 тис. куб. м або 665 доларів (ресурс вересня) і 15,7 тис. грн (580 доларів) — ресурс серпня. Такі дані наводить "Українська енергетична біржа".

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На біржі газ купують промислові підприємства. Підприємства теплокомуненерго купують газ у "Нафтогазу" на інших умовах. Тариф же на газ для населення формується з умовою обмежень, які накладають уряд і галузевий регулятор.

Минулого тижня ціна газу в Європі подолала рубіж 580 доларів за 1 тис. куб. м, проте потім протягом декількох днів вона впала майже на 100 доларів. Спочатку причиною цього стали помилкові дані поставки газу, що почалися по "Північному потоку-2", а потім — повідомлення "Газпрому" про можливі поставки 5,6 млрд куб. м газу по "Північному потоку-2" вже в 2021 році.

Причин зростання ціни на газ кілька, серед них є як довгострокові, таки і ситуативні (тимчасові).

Причини нинішнього зростання ціни на газ у Європі:

  • зниження власного видобутку;
  • зростання податків на викиди вуглецю в атмосферу;
  • прохолодна і дощова погода в багатьох країнах;
  • зниження запасів газу в підземних сховищах;
  • небажання "Газпрому" збільшувати поставки до балансування попиту;
  • зниження поставок СПГ (скрапленого природного газу).

У бюджет "Газпрому" на 2021 рік закладена середня ціна експорту газу в далеке зарубіжжя 170 доларів за тисячу кубів. Нещодавно він підвищив цей параметр до 240 доларів.

Нагадаємо, Україна значну частину необхідного їй газу закуповує в Європі. Тому європейські ціни тиснуть на внутрішній ринок газу в країні. Для боротьби з постійним зростанням цін уряд змусив постачальників газу для населення перейти на стабільний річний тариф.

З травня "Нафтогаз України" автоматично переводить клієнтів на річний тарифний план "Фіксований". Згідно з його умовами, українці будуть до 30 квітня 2022 року платити по 7,96 грн за кубометр з урахуванням ПДВ, але без вартості доставки.