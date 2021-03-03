Газ для населення цілий рік продаватиметься за фіксованою ціною

Ціна на газ для населення і виробників теплової енергії буде зафіксована з 1 квітня 2021 до 30 квітня 2022.

Кабмін 3 березня доручив "Нафтогазу" забезпечити до кінця березня процедуру оптового продажу газу до кінця квітня 2022 року за фіксованою ціною. Такий газ поставлятиметься населенню та підприємствам теплокомуненерго (ТКЕ).

Міністерство економіки як акціонер "Нафтогазу України" має підготувати в одноденний термін проект рішення, яке визначить відповідний продаж газу підприємством "Укргазвидобування", дочкою "Нафтогазу". Газ за фіксованою ціною поставлятиметься з 1 квітня 2021 року до 30 квітня 2022 року.

Таке рішення прийнято за пропозицією в.о. голови Міністерства енергетики Юрія Вітренка.

За його словами, з метою розвитку ринку природного газу в Україні і забезпечення його безпечного постачання споживачам, необхідно почати реалізацію програми відкритого доступу до природного газу, що добувається держкомпаніями. Основною серед них є "Укргазвидобування", підкреслив Вітренко. За його словами, компанія видобуває газ з переданих їй державою безкоштовно свердловин і продає його тільки "Нафтогазу". Це ставить держкомпанію у вигідніше порівняно з іншими учасниками ринку положення.

У березні необхідно на нових умовах укласти оптові контракти, "щоб з квітня з'явився річний продукт на роздрібному ринку", — роз'яснив Вітренко.

Нагадаємо, ціна газу для населення до кінця 2021 року не перевищить наявний рівень 6,99 грн за кубометр. Про це 16 лютого сказав виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко у межах форуму "Україна 30. Платіжка".

Він визнав, що виходячи з кон'юнктури європейського ринку, можна очікувати, що буде зростання цін на газ, "однак уряд цього не допустить". Кабмін зараз працює над рішенням, яке дозволить до кінця цього року зберегти ціну на газ для побутових споживачів на рівні не вище нинішніх 6,99 грн, повідомив голова Міненерго.

З цією метою, зокрема, буде забезпечений вихід газу українського видобутку на ринок у вигляді річного продукту з його подальшою реалізацією постачальниками населенню.

За словами Вітренко, собівартість українського газу не перевищує трьох гривень за кубометр, проте продавати його населенню за собівартістю не є можливим. "Собівартість, умовно, 2,6 гривні, чому б не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по 6,99? Пояснюю. Тому що багато людей не можуть платити навіть по 2,6 гривні. Тому що є пенсіонери, інваліди, є багато людей, які отримують субсидію. І ці субсидії потрібно з чогось платити", — заявив він.