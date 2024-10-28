Понад 40 тисяч жертв щороку: у ЄС підрахували шкоду від газових плит (інфографіка)

У ЄС середній відсоток помешкань із газовими плитами — 6%, і нарахували майже 40 тис. жертв діоксиду азоту, свідчить звіт іспанських науковців. В Україні таких помешкань у 10 разів більше, але немає даних про вплив цієї речовини на українців.

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Жителі Європейського Союзу, які застосовують газові плити для приготування їжі, потерпають від шкідливих газів у приміщенні і гинуть від проблем зі здоров'ям. Щороку таких випадків може бути майже 40 тисяч. Водночас в Україні більше домогосподарств із газовими плитами і кількість жертв також може бути більша. Про ситуацію з отруєнням європейців розповіло видання The Guardian.

Видання повідомило про звіт, створений науковцями Jaume I University у Валенсії (Іспанія). Звіт складається з 88 сторінок, на яких аналізується ситуація у 27 країнах Європейського Союзу та у Великій Британії. Група з семи вчених підсумувала, що кількість жертв такого виду домашнього устаткування удвічі більша за кількість загиблих в автомобільних аваріях. Від негативного впливу газових плит щороку помирає сумарно 39 959 європейців: 36 031 осіб в ЄС та 3 928 — у Британії, зазначено у звіті.

Науковці назвали головну причину шкідливого впливу — діоксид азоту (NO2), і зауважили, що у оцінках не врахували чадний газ чи бензол. Тому вважають, що висновки консервативні, а насправді жертв може бути більше. Також у праці пояснюється, що поки що немає точних даних, які б на 100% вказали — що смерть настала саме через газову плиту. Висновки зроблені на основі аналогії між даними про вплив на здоров'я викидів автомобілів, ідеться у статті Guardian.

"Ще в далекому 1978 році ми вперше дізналися, що забруднення NO2 у багато разів більше на кухнях, де використовується газ, ніж електричні плити. Але лише зараз ми можемо підрахувати кількість обірваних життів", — заявила одна з авторок дослідження, докторка філософії Juana María Delgado-Saborit.

На інфографіці, яка є у звіті, можна побачити відсоток домогосподарств, які застосовують газові плити для приготування їжі: для ЄС середній показник — 6%, а найвищий показник в Португалії — 30%. Тим часом найбільша оціночна кількість смертей зафіксована в Італії, з'ясували науковці.

Газова плита - відсоток у домогосподарствах ЄС та Британії Фото: Скриншот Газова плита - кількість жертв у ЄС та Британії Фото: Скриншот

Згідно з даними Державної служби статистики станом на 2022 рік в Україні було 14,5 млн домогосподарств, з них 11,6 млн (тобто 79,8%) мали централізоване газопостачання і застосовували газові плити для приготування їжі. Інформації про можливі шкідливі наслідки впливу NO2 на українців не відшукалось.

Зазначимо, у 2023 році видання Science News Explores писало про шкідливі речовини, які виявили на поверхні газових плит. У переліку — бензол, толуол, гексан, м- або п-ксилол. Крім того, з'ясували, що вони надходять у приміщення разом із метаном через нещільність труб у газових приладах.

Нагадуємо, у квітні 2024 року Фокус писав про загрозу 500-тисячним штрафом для власників газових плит та газових колонок: за що можуть покарати.