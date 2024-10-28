Более 40 тысяч жертв ежегодно: в ЕС подсчитали вред от газовых плит (инфографика)

В ЕС средний процент помещений с газовыми плитами — 6%, и насчитали почти 40 тыс. жертв диоксида азота, свидетельствует отчет испанских ученых. В Украине таких помещений в 10 раз больше, но нет данных о влиянии этого вещества на украинцев.

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Жители Европейского Союза, которые применяют газовые плиты для приготовления пищи, страдают от вредных газов в помещении и погибают от проблем со здоровьем. Ежегодно таких случаев может быть почти 40 тыс. шт. При этом в Украине больше домохозяйств с газовыми плитами, и количество жертв может быть больше. О ситуации с отравлением европейцев рассказало издание The Guardian.

Издание сообщило об отчете, созданном учеными Jaume I University в Валенсии (Испания). Отчет состоит из 88 страниц, на которых анализируется ситуация в 27 странах Европейского Союза и в Великобритании. Группа из семи ученых подытожила, что количество жертв такого вида домашнего оборудования вдвое больше количества погибших в автомобильных авариях. От негативного воздействия газовых плит ежегодно умирает суммарно 39 959 европейцев: 36 031 чел. в ЕС и 3 928 — в Британии, указано в отчете.

Ученые назвали главную причину вредного воздействия — диоксид азота (NO2), и отметили, что в оценках не учли угарный газ или бензол. Поэтому считают, что выводы консервативны, а на самом деле жертв может быть больше. Также в работе объясняется, что пока нет точных данных, которые бы на 100% указали — такая то смерть наступила именно из-за газовой плиты. Выводы сделаны на основе аналогии между данными о влиянии на здоровье выбросов автомобилей, говорится в статье Guardian.

"Еще в далеком 1978 году мы впервые узнали, что загрязнение NO2 во много раз больше на кухнях, где используется газ, чем электрические плиты. Но только сейчас мы можем подсчитать количество оборванных жизней", — заявила одна из авторов исследования, доктор философии Juana María Delgado-Saborit.

На инфографике, которая есть в отчете, можно увидеть процент домохозяйств с газовыми плитами для приготовления пищи: в ЕС средний показатель — 6%, а самый высокий показатель в Португалии — 30%. Между тем наибольшее оценочное количество смертей зафиксировано в Италии, выяснили ученые.

Газовая плита — процент в домохозяйствах ЕС и Великобритании Фото: Скриншот Газовая плита — количество жертв в ЕС и Британии Фото: Скриншот

Согласно данным Государственной службы статистики по состоянию на 2022 год в Украине было 14,5 млн домохозяйств, из них 11,6 млн (то есть 79,8%) имели централизованное газоснабжение и применяли газовые плиты для приготовления пищи. Информации о возможных вредных последствиях воздействия NO2 на украинцев не отыскалось.

Отметим, в 2023 году издание Science News Explores писало о вредных веществах, которые обнаружили на поверхности газовых плит. В перечне — бензол, толуол, гексан, м- или п-ксилол. Кроме того, выяснили, что они поступают в помещение вместе с метаном из-за неплотности труб в газовых приборах.

Напоминаем, в апреле 2024 года Фокус писал об угрозе 500-тысячного штрафа для владельцев газовых плит и газовых колонок: за что могут наказать.