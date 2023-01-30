Невидимые "коптилки". Газовые плиты несут опасность, даже когда выключены

Исследование показывают, что в некоторых случаях уровень выделяемого в домах бензола может быть очень высок, что угрожает развитием рака.

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Мы способны вовремя заметить протекающий кран, однако утечка газа может оказаться достаточно незаметной. Однако ученые полагают, что это происходит намного чаще, чем мы замечаем, а порой уровни газа могут достигать нездорового уровня в домах, даже когда газовая плита, казалось бы, выключена, пишет Science News Explores.

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Природный газ — ископаемое топливо, которое образуется в месторождениях глубоко под землей. Буровые компании собирают его с помощью метода, называемого фрекинг. Изначально природный газ в основном состоит из метана (CH4) и смеси других углеродов и газов, затем газовые компании удаляют большую часть неметановых составляющих и в таком виде его доставляют в дома. Сам по себе метан не имеет запаха, а потому к газу добавляют специальный химикат с сильным запахом, чтобы предупредить людей об утечке.

Исследователи под руководством инженера-экологи из PSE Healthy Energy, исследовательской группе в Окленде (Калифорния), Эрика Лебеля, взяли образцы из чуть более 150 газовых плит по всей Калифорнии и отправили их для анализа в лабораторию. В результате ученые обнаружили, 12 опасных загрязнителей воздуха, четыре из которых были обнаружены в 98% образцов — все они являются углеводородами, это:

бензол;

толуол;

гексан;

м- или п-ксилол.

Ученые обнаружили, что все вещества поступали в домовладения вместе с метаном. Без утечки газа все они не должны были бы представлять какую-либо угрозу для жильцов, по крайне мере, пока плиты оставались выключенными. Однако результаты исследования команды Лебеля, проведенного еще в январе 2022 года, свидетельствуют о том, что большинство плит все же протекают, даже когда не работают. При этом небольшие утечки, вероятнее всего, не будут сопровождаться запахом тухлых яиц, однако все равно подвергают людей воздействию этих вредных углеводородов.

В новом исследовании ученые проанализировали сосав природного газа, который подается в печь, и использовали информацию о частоте утечек из предыдущего исследования. В результате им удалось рассчитать, насколько токсичными являются загрязнения, которые просачиваются в жилища людей из выключенных плит.

По словам Лебеля, они с коллегами обнаружили, что даже, когда плита выключена, на кухне и в квартире в целом может присутствовать опасный уровень бензола. Отметим, что ранее исследователи уже установили, что воздействие этого газа на человека способно вызывать рак. Ученые отмечают, что в домах с большими утечками воздействие бензола на человека было сопоставимо с воздействием пассивного курения сигарет.

Исследователи PSE предполагают, что на самом деле люди подвергаются еще большой опасности, чем описывает последнее исследование. Дело в том, что каждый раз, когда плита включается или выключается, выходит еще больше газа. Однако в нынешнем исследовании команда не учитывала этого.

Отметим, что в более ранних исследованиях ученые также обнаружили, что газовые плиты в домах связаны с повреждением легких, повышенным риском симптомов астмы, а также развитием астмы у детей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые связали детскую астму с газовыми плитами.