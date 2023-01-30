Невидимі "коптильні". Газові плити несуть небезпеку, навіть коли вимкнені

Дослідження показують, що в деяких випадках рівень бензолу, який виділяється в будинках, може бути дуже високий, що загрожує розвитком раку.

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Ми здатні вчасно помітити кран, що протікає, проте витік газу може виявитися досить непомітним. Проте вчені вважають, що це відбувається набагато частіше, ніж ми помічаємо, а часом рівні газу можуть досягати нездорового рівня в будинках, навіть коли газова плита, здавалося б, вимкнена, пише Science News Explores.

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Природний газ — викопне паливо, яке утворюється в родовищах глибоко під землею. Бурові компанії збирають його за допомогою методу, що називається фрекінг. Спочатку природний газ в основному складається з метану (CH4) та суміші інших вуглеців і газів, потім газові компанії видаляють більшу частину неметанових складових і в такому вигляді його доставляють до будинків. Сам собою метан не має запаху, тому до газу додають спеціальний хімікат із сильним запахом, щоб попередити людей про витік.

Дослідники під керівництвом інженера-еколога з PSE Healthy Energy, дослідницької групи в Окленді (Каліфорнія), Еріка Лебеля, взяли зразки трохи більше 150 газових плит по всій Каліфорнії і відправили їх для аналізу в лабораторію. В результаті вчені виявили, що 12 небезпечних забруднювачів повітря, чотири з яких були виявлені в 98% зразків — всі вони є вуглеводнями, це:

бензол;

толуол;

гексан;

м-або п-ксилол.

Вчені виявили, що всі речовини надходили до домоволодіння разом із метаном. Без витоку газу всі вони не повинні були б представляти будь-яку загрозу для мешканців, принаймні поки плити залишалися вимкненими. Однак результати дослідження команди Лебеля, проведеного ще в січні 2022 року, свідчать про те, що більшість плит все ж таки протікають, навіть коли не працюють. При цьому невеликі витоки, найімовірніше, не супроводжуватимуться запахом тухлих яєць, проте все одно піддають людей впливу цих шкідливих вуглеводнів.

У новому дослідженні вчені проаналізували природний газ, який подається в піч, і використовували інформацію про частоту витоків з попереднього дослідження. В результаті їм вдалося розрахувати, наскільки токсичними є забруднення, що просочуються в оселі людей з вимкнених плит.

За словами Лебеля, вони з колегами виявили, що навіть коли плита вимкнена, на кухні і в квартирі в цілому може бути небезпечний рівень бензолу. Зазначимо, що раніше дослідники вже встановили, що вплив цього газу на людину здатний викликати рак. Вчені відзначають, що в будинках з великими витоками вплив бензолу на людину можна порівняти з впливом пасивного куріння сигарет.

Дослідники PSE припускають, що насправді люди наражаються на ще більшу небезпеку, ніж описує останнє дослідження. Справа в тому, що щоразу, коли плита вмикається або вимикається, виходить ще більше газу. Однак у нинішньому дослідженні команда цього не враховувала.

Зазначимо, що в попередніх дослідженнях вчені також виявили, що газові плити в будинках пов'язані з пошкодженням легень, підвищеним ризиком симптомів астми, а також розвитком астми у дітей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пов'язали дитячу астму з газовими плитами.