Діоксид азоту на сніданок, обід і вечерю: вчені пов'язали дитячу астму з газовими плитами

Учені провели аналіз досліджень і виявили залежність виникнення астми в дітей, сім'ї яких користуються газовими плитами.

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Автори статті, опублікованій у журналі International Journal of Environmental Research and Public Health на сайті MDPI, стверджують, що використання газової плити для приготування їжі пов'язане з підвищеним ризиком виникнення астми серед дітей. Вони дійшли невтішного висновку: приблизно 13% дітей із астмою могли б уникнути такого діагнозу, якби в їхній сім'ї для приготування їжі використовувалася альтернатива газовій плиті.

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Бронхіальна астма — це хронічне неінфекційне запальне захворювання, що характеризується хрипами, задишкою та утворенням великої кількості мокротиння. Основними факторами виникнення є спадковість і поганий екологічний стан навколишнього середовища.

У межах своєї статті вчені проаналізували 357 досліджень із країн Північної Америки та Європи й виявили прямо пропорційну залежність: чим більше в регіоні користуються газовими плитами для приготування їжі, тим більше дітей хворіють на астму, а ті, кому вже поставили даний діагноз, отримують серйозніший ступень тяжкості захворювання.

У попередньому мета-аналізі, проведеному ще у 2013 році, акцентувалася увага лише на підвищеному ризику виникнення та розвитку поточної астми, не враховуючи статистичних даних, що дозволяють визначити, скільки дітей не отримали б цей діагноз.

Проблема впливу готування на газових плитах на дихальну систему дуже рідко береться до уваги. Хоча за такого варіанту обробки їжі утворюються діоксид азоту (нагадаємо, що діоксид азоту використовується як маркер забруднення повітря) та різні ультрадисперсні частинки, які осідають на тканинах легеневих альвеол і сприяють меншій оксигенації та розвитку запалення, що сприяє отриманню хронічних запальних захворювань дихальної системи.

У межах профілактики цієї проблеми вчені пропонують переходити від використання газових систем до електричних. Як цією порадою скористатися в наших реаліях, залишається загадкою.

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