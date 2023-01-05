Диоксид азота на завтрак, обед и ужин: ученые связали детскую астму с газовыми плитами

Ученые провели анализ исследований и обнаружили зависимость возникновения астмы у детей, семьи которых пользуются газовыми плитами.

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Авторы статьи, опубликованной в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health на сайте MDPI утверждают, что использование газовой плиты для приготовления пищи связано с повышенным риском возникновения астмы среди детей. Они пришли к неутешительному выводу: примерно 13% детей с астмой могли бы избежать такого диагноза, если бы в их семье для приготовления пищи использовалась альтернатива газовой плите.

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Бронхиальная астма – это хроническое неинфекционное воспалительное заболевание, характеризующееся хрипами, одышкой и образованием большого количества мокроты. Основными факторами возникновения являются наследственность и плохая экологическая обстановка окружающей среды.

В рамках своей статьи ученые проанализировали 357 исследований из стран Северной Америки и Европы и обнаружили прямо пропорциональную зависимость: чем больше в регионе пользуются газовыми плитами для приготовления пищи, тем больше детей заболевают астмой, а те, кому уже поставили данный диагноз, приобретают более серьезную степень тяжести заболевания.

В предыдущем мета-анализе, проведенном еще в 2013 году, акцентировалось внимание лишь на повышенном риске возникновения и развития текущей астмы, не учитывая статистические данные, позволяющие определить, сколько детей не приобрели бы этот диагноз.

Проблема влияния готовки на газовых плитах на дыхательную систему очень редко берется во внимание. Хотя при таком варианте обработки пищи образуются диоксид азота (напомним, что диоксид азота используется в качестве маркера загрязнения воздуха) и различные ультрадисперсные частицы, которые оседают на тканях легочных альвеол и способствуют меньшей оксигенации и развитию воспаления, что способствует приобретению хронических воспалительных заболеваний дыхательной системы.

В рамках профилактики этой проблемы, ученые предлагают переходить от использования газовых систем к электрическим. Как этим советом воспользоваться в наших реалиях – остается загадкой.

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