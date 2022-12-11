Как ухаживать за маленькими детьми, если отключили воду: советы Минздрава

На случай блэкаута и перебоев с водоснабжением родителям рекомендуют заранее сделать запасы воды, детских влажных салфеток, ваты или ватных дисков.

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В Министерстве здравоохранения Украины поделились памяткой об уходе за маленькими детьми в условиях длительного отсутствия воды. Во-первых, родителям советуют заранее сделать запасы воды, детских влажных салфеток, ваты или ватных дисков. Кроме того, поинтересоваться, где расположен ближайший колодец или бювет.

Также специалисты рассказали, как использовать эти ресурсы максимально эффективно.

Гигиена младенцев

Детям до 2 недель не нужно купание. Достаточно протирать лицо, шею, руки и паховый участок влажной ваткой или ватными дисками.

Дальше младенца уже можно купать в теплой воде (приблизительно 37 С) без мыла. Но не обязательно делать это ежедневно, ведь сальные железы младенцев малоактивны и ребенок еще не передвигается самостоятельно.

Можно так же протереть младенца влажной ваткой. Вместо воды можно использовать влажные салфетки. Салфетки должны быть детские, так как они не содержат веществ, вредных для кожи младенцев.

Замена подгузников

Чтобы у ребенка не было опрелостей, запомните четыре стандартных ситуации, в которых следует менять подгузники:

как только обнаружили факт дефекации влажная кожа под подгузником с момента смены подгузника прошло более 3–4 часов в ближайшее время у вас не будет возможности (сил, желания) изменять подгузник

Обязательно протирайте ребенка ватой, смоченной теплой водой или детскими салфетками, а затем вытрите кожу досуха.

Вода для детских смесей

Если ваш ребенок на искусственном или смешанном вскармливании, то используйте только чистую питьевую воду для разбавления смеси.

Лучше всего брать фабричную бутилированную воду. Не обязательно ту, которую продают как детскую, ведь она не сильно отличается от обычной питьевой воды. Если такой возможности нет, можно кипятить водопроводную воду или воду из колодца или бювета.

Готовую смесь следует использовать в течение 2 часов после приготовления или поставить в холодильник и использовать в течение 24 часов.

Очистка посуды и игрушек

Ребенок должен пользоваться индивидуальной или одноразовой посудой.

Если вашему ребенку меньше 2 месяцев, он родился преждевременно или имеет ослабленную иммунную систему из-за болезни (например, ВИЧ) или лечения (например, химиотерапии), важно дезинфицировать посуду и игрушки каждый день (или чаще).

Пластиковые или резиновые игрушки, а также посуду для кормления младенцев можно дезинфицировать кипячением в течение 5 мин, паром (над кастрюлей кипящей воды) или в посудомоечной машине.

Для старших, здоровых младенцев не обязательно дезинфицировать эти предметы, если есть возможность мыть после каждого использования. Если возможности мыть игрушки нет, можно их протереть салфетками или антисептиком с 70% содержанием спирта.

Гигиена детей школьного возраста

Важно с детства приучить детей регулярно мыть руки, чистить зубы дважды в день и ежедневно мыться. В условиях ограниченного доступа к воде важно, чтобы дети мыли теплой водой с мылом или протирали влажными салфетками: руки, интимные места, ступни, зону под мышками.

После этого нужно тщательно вытереться индивидуальным полотенцем и надеть чистое белье.

Фото: Facebook / МОЗ Фото: Facebook / МОЗ Фото: Facebook / МОЗ Фото: Facebook / МОЗ Фото: Facebook / МОЗ

Напомним, местные власти в Украине готовятся к разным сценариям, в том числе — сливу воды из отопительных и водопроводных систем в ситуации невозможности быстрого восстановления электроснабжения.