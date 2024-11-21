Эффект ботокса: 3 продукта, которые помогут вам выглядеть моложе

Если вы следите за собой и за модными тенденциями в сфере красоты, то знаете, что важную роль в сохранении молодости играет питание. Существуют антивозрастные продуты, употребляя которые вы дольше сможете сохранить кожу молодой и подтянутой.

Вы наверняка знаете, что семена чиа и костный бульон – полезные продукты для вашей кожи. Но однообразие быстро надоедает, поэтому пришло время разнообразить свой рацион и добавить другие продукты, которые принесут вам не только удовольствие, но и пользу в виде красивой подтянутой кожи и красивого цвета лица. Если вы хотите "стареть, как хорошее вино", эти антивозрастные продукты могут вам помочь", по словам одного из профессионалов в области красоты. Об этом пишет She Finds.

Ягоды

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Возможно, в не удивитесь, обнаружив ягоды в списке антивозрастных продуктов. Но независимо от того, любите ли вы чернику, клубнику или ежевику, все ягоды удивительны для вашей кожи, потому что они содержат антиоксиданты и флавоноиды, помогающие нейтрализовать свободные радикалы, повреждающие клетки кожи. Ягоды также помогает наполнять клетки кислородом. Как отмечает тренер по холистическому здоровью Зара, две основные причины, по которым наша кожа может проявлять признаки старения, заключаются в том, что она не получает достаточного количества влаги или кислорода. Употребление ягод помогает и в том, и в другом. Добавьте несколько ягод в смузи или съешьте их на завтрак с греческим йогуртом или овсянкой.

Грибы

Грибы, такие как чага и рейши, также могут помочь в борьбе со старением и дать вам "эффект ботокса". Эти грибы богаты антиоксидантами и обладают противовоспалительными свойствами, которые могут успокоить кожные заболевания, такие как экзема и псориаз. Грибы рейши даже обладают адаптогенными свойствами и могут сбалансировать уровень гормонов в организме и реакцию на стресс, что также поможет сохранить вашу кожу чистой. Вам также не обязательно есть грибы целиком. Существует ряд порошкообразных грибных добавок, которые можно добавлять в смузи, воду и даже кофе.

Чай Пало Азул

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Этот чай "удивителен", потому что в нем содержится много флавоноидов и антиоксидантов. Кроме того, он может похвастаться детоксикационными свойствами, которые помогают очистить печень и почки. Известно, что этот противовоспалительный чай улучшает пищеварение и помогает регулировать уровень сахара в крови, а также может сохранить кожу чистой, гладкой и более молодой.

Разбавьте монотонность вашего обычного зеленого чая и попробуйте успокаивающую чашку чая Пало Азул для здоровья и молодости кожи.

Напомним, 6 продуктов против старения, которые нужно есть каждый день.

Ранее Фокус писал о том, какие виды чая нужно пить для молодой и сияющей кожи.

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