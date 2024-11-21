Ефект ботоксу: 3 продукти, які допоможуть вам виглядати молодше

Якщо ви стежите за собою і за модними тенденціями у сфері краси, то знаєте, що важливу роль у збереженні молодості відіграє харчування. Існують антивікові продути, вживаючи які, ви довше зможете зберегти шкіру молодою і підтягнутою.

Ви напевно знаєте, що насіння чіа і кістковий бульйон — корисні продукти для вашої шкіри. Але одноманітність швидко набридає, тому настав час урізноманітнити свій раціон і додати інші продукти, які принесуть вам не тільки задоволення, а й користь у вигляді гарної підтягнутої шкіри і красивого кольору обличчя. Якщо ви хочете "старіти, як хороше вино", ці антивікові продукти можуть вам допомогти", за словами одного з професіоналів у сфері краси. Про це пише She Finds.

Ягоди

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Можливо, ви не здивуєтеся, виявивши ягоди в списку антивікових продуктів. Але незалежно від того, чи любите ви чорницю, полуницю або ожину, всі ягоди дивовижні для вашої шкіри, тому що вони містять антиоксиданти і флавоноїди, які допомагають нейтралізувати вільні радикали, що ушкоджують клітини шкіри. Ягоди також допомагають наповнювати клітини киснем. Як зазначає тренерка з холістичного здоров'я Зара, дві основні причини, через які наша шкіра може проявляти ознаки старіння, полягають у тому, що вона не отримує достатньої кількості вологи або кисню. Вживання ягід допомагає і в тому, і в іншому. Додайте кілька ягід у смузі або з'їжте їх на сніданок із грецьким йогуртом чи вівсянкою.

Гриби

Гриби, такі як чага і рейші, також можуть допомогти в боротьбі зі старінням і дати вам "ефект ботокса". Ці гриби багаті на антиоксиданти і мають протизапальні властивості, які можуть заспокоїти шкірні захворювання, такі як екзема і псоріаз. Гриби рейші навіть мають адаптогенні властивості й можуть збалансувати рівень гормонів в організмі та реакцію на стрес, що також допоможе зберегти вашу шкіру чистою. Вам також не обов'язково їсти гриби цілими. Існує низка порошкоподібних грибних добавок, які можна додавати в смузі, воду і навіть каву.

Чай Пало Азул

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Цей чай "дивовижний", тому що в ньому міститься багато флавоноїдів і антиоксидантів. Крім того, він може похвалитися детоксикаційними властивостями, які допомагають очистити печінку і нирки. Відомо, що цей протизапальний чай покращує травлення і допомагає регулювати рівень цукру в крові, а також може зберегти шкіру чистою, гладенькою і молодшою.

Розбавте монотонність вашого звичайного зеленого чаю і спробуйте заспокійливу чашку чаю Пало Азул для здоров'я і молодості шкіри.

Нагадаємо, 6 продуктів проти старіння, які потрібно їсти щодня.

Раніше Фокус писав про те, які види чаю потрібно пити для молодої та сяючої шкіри.

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