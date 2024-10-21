Еліксир молодості на тарілці: 6 продуктів проти старіння, які потрібно їсти щодня

Крім генів, способу життя і засобів для догляду, величезну роль у пружності та еластичності шкіри відіграє харчування. Експерти радять вживати ці продукти проти старіння щодня після 40 років для того, щоб мати молодий і свіжий вигляд.

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Продукти проти старіння — це багаті поживними речовинами продукти, які завдають потужного удару, коли йдеться про вітаміни, мінерали, білки та корисні жири. Завжди важливо, у будь-якому віці, харчуватися збалансовано й отримувати всі важливі поживні речовини. Але якщо у вас з'явилися нові проблеми зі шкірою після 40 років, зокрема в'ялість, тонкі лінії та зморшки, додавання до свого раціону продуктів, що підтримують молодість і здоров'я шкіри, стає надважливим. Про суперпродукти, які ви можете їсти для пружної, молодої шкіри, пише She Finds.

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Ягоди

Фото: Freepik

Мало знайдеться продуктів, які багатші на антиоксиданти і вітаміни, ніж ягоди, і сюди входять усі ягоди, наприклад, чорниця, малина і полуниця. Антиоксиданти в цих ягодах знижують окислювальний стрес і допомагають стримувати запалення, що може зменшити проблеми зі шкірою, такі як акне і розацеа. Але ягоди також сприяють утворенню нового, здорового колагену, що робить шкіру більш гладкою, пружною і молодою.

Листова зелень

Листова зелень, така як капуста і шпинат, багата на вітаміни, включно з вітамінами A, K і C, які важливі для вашої шкіри. Вони також забезпечують зволоження і протизапальні властивості. Багато листових зелених овочів також багаті на клітковину, що допомагає вашому організму швидше й ефективніше позбуватися токсинів для чистішої шкіри.

Смузі з колагеном і білком

Наступного разу, коли ви будете збивати свій улюблений смузі з арахісової олії та банана, додайте ложку якісного колагенового порошку. Хоча точаться суперечки про те, наскільки ефективними є колагенові добавки для вашої шкіри, кілька невеликих досліджень засвідчили, що люди, які приймають колаген, з часом помічають, що шкіра стає більш гладкою.

Авокадо

Фото: Freepik

Авокадо не тільки має протизапальні властивості, які можуть зменшити розацеа, екзему та акне, а й містить величезну кількість вітамінів E і C (чудово підходить для синтезу колагену і зволоження). Авокадо — це справжня перлина, коли йдеться про корисні мононенасичені жири, що допомагають підвищити зволоження та еластичність шкіри.

Кістковий бульйон

Ви, безсумнівно, чули про користь кісткового бульйону для шкіри — і на те є вагомі причини. Кістковий бульйон багатий на колаген, амінокислоти та протизапальні властивості. Він також сповнений вітамінів і мінералів, таких як магній, кальцій і фосфор.

Яйця

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Яйця — один із найкорисніших продуктів, які ви можете їсти. Це чудове джерело білка, який допомагає відновлювати шкіру, а також вітамінів D, A і E. Яйця мають протизапальні властивості і є гарним джерелом біотину — вітаміну, що допомагає підтримувати здоров'я шкіри, волосся і нігтів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.