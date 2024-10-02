Не тільки апельсини та лимони: 10 продуктів, у яких найбільше вітаміну С

Продукти, багаті на вітамін С, мають бути частиною вашого щоденного раціону, оскільки вони вкрай важливі від підтримки імунітету до підвищення вироблення колагену. Дізнайтеся, які продукти, крім цитрусових, містять велику кількість вітаміну С.

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Вітамін С є однією з життєво важливих поживних речовин, яких ваш організм потребує щодня. Він відіграє вирішальну роль у зміцненні імунітету і підтримці здоров'я шкіри, що робить його необхідним для загального благополуччя. Говорячи про вітамін С, багато людей одразу думають про апельсини і лимони як про основні джерела, але існує низка варіантів. Але чи знаєте ви, що солодкий жовтий перець, ківі і навіть броколі також багаті цим потужним вітаміном? Ці продукти не тільки покращують вашу імунну функцію, а й допомагають у виробництві колагену для сяючої шкіри. Тому не варто обмежувати себе лише цитрусовими, коли можна насолоджуватися веселкою продуктів, багатих на вітамін С. Про найкращі продукти, багаті на вітамін С, пише Healt Shots.

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Фото: Freepik

Вітамін С — найважливіша поживна речовина для підтримки імунної системи, що підвищує вироблення лейкоцитів і антитіл, які допомагають боротися з інфекціями. Крім того, він має вирішальне значення для вироблення колагену, який зберігає вашу шкіру молодою, а також зміцнює кістки і сполучні тканини.

"Будучи потужним антиоксидантом, вітамін С допомагає нейтралізувати вільні радикали — молекули, які можуть пошкодити ваші клітини і сприяти розвитку хронічних захворювань. Якщо ви дотримуєтеся рослинної дієти, вітамін С допомагає вам засвоювати більше заліза, що може знизити ризик анемії або дефіциту заліза", — пояснює дієтологиня Арчана Батра. Отже, споживання вітаміну С не тільки зберігає здоров'я, а й допомагає вам почуватися якнайкраще всередині і зовні.

Ось 10 найкращих продуктів, багатих на вітамін С, які мають бути частиною вашого щоденного раціону.

Солодкий жовтий перець

Фото: Freepik

Солодкий жовтий перець є джерелом вітаміну С, який більш ніж утричі перевищує рекомендовану добову норму. Один великий жовтий перець містить колосальні 342 мг вітаміну С, що становить 380 % від вашої добової норми (DV). Крім вітаміну С, жовтий перець містить мало калорій і багато антиоксидантів, які допомагають підтримувати загальний стан здоров'я.

Чорна смородина

Чорна смородина також багата на вітамін С. Усього пів склянки (56 г) забезпечує 102 мг вітаміну С або 113 % від добової норми. На додаток до високого вмісту вітаміну С, чорна смородина сповнена антоціанів, потужних антиоксидантів, які, як було доведено, зменшують запалення і сприяють здоров'ю серця. Спробуйте використовувати чорну смородину в джемах, десертах або смузі, щоб отримати щоденну дозу вітаміну С.

Перець чилі

Любителям гострої їжі буде приємно дізнатися, що перець чилі є чудовим джерелом вітаміну С. Один зелений перець чилі містить 109 мг вітаміну С, тоді як червоний перець чилі — 65 мг. Додавання перцю чилі до ваших страв не тільки надає їм пікантності, а й збільшує споживання вітаміну С, зміцнюючи імунітет.

Полуниця

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Полуниця — солодка та поживна ягода, яка багата на вітамін С. Одна чашка нарізаної полуниці (166 г) містить 97 мг вітаміну С, що становить 108 % від добової норми. Полуниця не лише смачна закуска, а й багата на антиоксиданти, які підтримують здоров'я серця та зменшують запалення. Додавайте їх у ранкові каші, йогурт або смузі, щоб отримати освіжаючі, багаті на вітамін С ласощі.

Капуста

"Капуста — один із найбагатших поживними речовинами овочів, і це фантастичне джерело вітаміну С", — каже докторка Батра. 100-грамова порція сирої капусти містить 93 мг вітаміну С або 103 % від добової норми. Капуста також може похвалитися високим рівнем вітаміну К та інших антиоксидантів, які захищають від хвороб. Додайте капусту до свого раціону, додаючи її в салати або смузі.

Папайя

Фото: Freepik

Папайя — це тропічний фрукт, який багатий як смаком, так і поживними речовинами. Одна чашка (145 г) папайї містить 88 мг вітаміну С, або 98 % від добової норми. Цей фрукт також є хорошим джерелом вітаміну А, який корисний для вашого зору. Насолоджуйтеся папайєю окремо, у фруктових салатах або в смузі для освіжаючого підвищення рівня вітаміну С.

Брюссельська капуста

Брюссельська капуста може бути не всіма улюбленим овочем, але вона є чудовим джерелом вітаміну С. Одна чашка брюссельської капусти містить 74 мг вітаміну С або 79 % від добової норми. Ці маленькі хрестоцвіті овочі також багаті клітковиною, антиоксидантами та іншими вітамінами, що сприяють здоров'ю травної системи. Обсмажте їх з оливковою олією і часником, щоб вийшов смачний гарнір.

Диня

Диня — це освіжаючий фрукт, який не тільки зволожує, а й містить багато вітаміну С. Одна чашка дині містить 57 мг вітаміну С або 63 % від добової норми. Диня є чудовим доповненням до фруктових салатів або смузі, які можуть зберегти водний баланс, особливо в теплу пору року.

Ківі

Фото: Freepik

Ківі — невеликий, але дуже корисний фрукт, коли йдеться про вміст вітаміну С. Один середній ківі містить 56 мг вітаміну С, що становить 62 % від добової норми. "Цей гострий зелений фрукт також багатий на клітковину та інші необхідні вітаміни, що робить його поживним перекусом або доповненням до салатів і смузі", — каже експертка.

Брокколі

Броколі — це багатий поживними речовинами овоч, який містить багато вітаміну С і багато інших необхідних вітамінів. Пів склянки вареної броколі містить 51 мг вітаміну С або 57 % від добової норми. На додачу до вітаміну С, броколі багата на клітковину й антиоксиданти, що підтримують загальний стан здоров'я. Спробуйте додавати броколі в печеню, супи або їжте як гарнір, приготувавши на пару.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця