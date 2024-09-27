Відповідає за імунітет: 7 найпоширеніших ознак дефіциту вітаміну С

Вітамін С життєво важливий для підтримання здоров'я, але, на жаль, він не синтезується в організмі людини і має надходити ззовні. За перших ознак дефіциту, забезпечте щоденне споживання продуктів, багатих на вітамін С, таких, як фрукти та овочі.

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Вітамін С відіграє важливу роль у підтримці вашого здоров'я. У багатьох людей може розвинутися дефіцит вітаміну С, оскільки він не може синтезуватися в нашому організмі. Тому ви повинні щодня додавати джерела вітаміну С до свого раціону. Якщо ви підозрюєте дефіцит вітаміну С, ось кілька ознак, які мають вас насторожити. Про це пише Times of India.

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Ви часто хворієте

Фото: Freepik

Якщо ви підхоплюєте кожну респіраторну інфекцію і вірус, можливо, вам потрібно збільшити споживання вітаміну С. Вітамін С є антиоксидантом, який захищає клітини від окисного стресу і допомагає імунній системі в боротьбі з інфекціями. Він також сприяє загоєнню ран і здоровому утворенню колагену. Крім того, якщо ви не вживаєте фрукти та овочі з високим вмістом вітаміну С, ваш організм може відчувати тягу до них.

Рани загоюються повільно

Якщо у вас виникли проблеми із загоєнням порізів або інших ран, ви повинні збільшити споживання вітаміну С. Згідно з дослідженнями, більше половини пацієнтів, які отримували високі дози вітаміну С після операції, одужували швидше, ніж ті, хто не приймав добавку. Вітамін С підтримує здоровий колаген, білок, який робить шкіру гладкою та еластичною. Без достатньої кількості вітаміну С організм не виробляє достатню кількість нового колагену з віком, тому у багатьох літніх людей з'являються зморшки на щоках і руках. Тому якщо ви хочете мати молоду шкіру, споживайте достатню кількість фруктів, таких як ківі та апельсини.

Ви постійно втомлюєтеся

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Втома є однією з ознак того, що вам може знадобитися більше вітаміну С. Постійна неминуча втома може бути пов'язана з низьким рівнем вітаміну С в організмі. Проте існує безліч причин втоми. Якщо ви відчуваєте втому, зверніться до лікаря для обстеження і здачі аналізу крові, щоб встановити причини.

Проблеми зі шкірою

Якщо ви не отримуєте достатньої кількості вітаміну С, то можете помітити деякі зміни шкіри. Низький рівень вітаміну С часто спричиняє почервоніння або знебарвлення ділянок шкіри. Також часто трапляються синці, особливо на внутрішньому боці ліктів, де їх зазвичай не буває. Крім того, спостерігається сухість і тріщини в куточках рота.

У вас на тілі легко з'являються синці

Якщо ви спостерігали більше синців, ніж зазвичай, причиною може бути нестача вітаміну С. Вітамін сприяє згортанню крові та підтримує здоров'я тканин організму. Якщо його недостатньо в організмі, це може призвести до появи синців.

Низька кількість тромбоцитів є ще однією причиною появи синців, тому пройдіть обстеження і здайте аналіз крові, перш ніж робити висновок про дефіцит вітаміну С.

Ваші ясна кровоточать

Фото: Freepik

Вітамін С є ефективним антиоксидантом, який може допомогти запобігти захворюванням ясен. Одне дослідження показало, що у пацієнтів із низьким рівнем вітаміну С ймовірність кровоточивості ясен у 1,16 раза вища. Кровоточивість ясен також може свідчити про цингу, стан дефіциту вітаміну С. Якщо у вас кровоточивість ясен, їжте більше продуктів, багатих на вітамін С, а також проконсультуйтеся зі стоматологом, щоб виключити захворювання ясен.

У вас болять суглоби

Біль у суглобах є одним із найпоширеніших симптомів недостатності вітаміну С. Чому нестача вітаміну С може спричиняти біль у суглобах? Вітамін С сприяє утворенню корисного колагену, що зміцнює суглоби. Якщо у вас є дефіцит, ваші суглоби можуть постраждати. Серед симптомів, біль під час руху, скутість, набряк і синці навколо суглобів, а також біль у м'язах або сухожиллях поруч із суглобами. Якщо у вас є ці симптоми, важливо звернутися до лікаря для обстеження і встановлення точного діагнозу. Переконайтеся, що ви отримуєте достатньо вітаміну С з продуктами харчування, щоб зберегти здоров'я суглобів.

Нагадаємо, 8 натуральних джерел вітаміну В12.

Раніше Фокус писав про те, в яких продуктах багато вітаміну С.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця