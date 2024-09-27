Отвечает за иммунитет: 7 самых распространенных признаков дефицита витамина С

Витамин С жизненно важен для поддержания здоровья, но, к сожалению, он не синтезируется в организме человека и должен поступать извне. При первых признаках дефицита, обеспечьте ежедневное потребление продуктов, богатых витамином С, таких, как фрукты и овощи.

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Витамин С играет важную роль в поддержании вашего здоровья. У многих людей может развиться дефицит витамина С, поскольку он не может синтезироваться в нашем организме. Поэтому вы должны ежедневно включать источники витамина С в свой рацион. Если вы подозреваете дефицит витамина С, вот несколько признаков, которые должны вас насторожить. Об этом пишет Times of India.

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Вы часто болеете

Фото: Freepik

Если вы подхватываете каждую респираторную инфекцию и вирус, возможно, вам нужно увеличить потребление витамина С. Витамин С является антиоксидантом, который защищает клетки от окислительного стресса и помогает иммунной системе в борьбе с инфекциями. Он также способствует заживлению ран и здоровому образованию коллагена. Кроме того, если вы не употребляете фрукты и овощи с высоким содержанием витамина С, ваш организм может испытывать тягу к ним.

Раны заживают медленно

Если у вас возникли проблемы с заживлением порезов или других ран, вы должны увеличить потребления витамина С. Согласно исследованиям, более половины пациентов, получавших высокие дозы витамина С после операции, выздоравливали быстрее, чем те, кто не принимал добавку. Витамин С поддерживает здоровый коллаген, белок, который делает кожу гладкой и эластичной. Без достаточного количества витамина С организм не вырабатывает достаточное количество нового коллагена с возрастом, поэтому у многих пожилых людей появляются морщины на щеках и руках. Поэтому если вы хотите иметь молодую кожу, потребляйте достаточное количество фруктов, таких как киви и апельсины.

Вы постоянно устаете

Фото: Freepik

Усталость является одним из признаков того, что вам может потребоваться больше витамина С. Постоянная непроходящая усталость может быть связана с низким уровнем витамина С в организме. Тем не менее существует множество причин усталости. Если вы чувствуете усталость, обратитесь к врачу для обследования и сдачи анализа крови, чтобы установить причины.

Проблемы с кожей

Если вы не получаете достаточного количества витамина С, то можете заметить некоторые изменения кожи. Низкий уровень витамина С часто вызывает покраснение или обесцвечивание участков кожи. Также часто встречаются синяки, особенно на внутренней стороне локтей, где их обычно не бывает. Кроме того наблюдается сухость и трещины в уголках рта.

У вас на теле легко появляются синяки

Если вы наблюдали больше синяков, чем обычно, причиной может быть недостаток витамина С. Витамин способствует свертыванию крови и поддерживает здоровье тканей организма. Если его недостаточно в организме, это может привести к появлению синяков.

Низкое количество тромбоцитов является еще одной причиной появления синяков, поэтому пройдите обследование и сдайте анализ крови, прежде чем делать вывод о дефиците витамина С.

Ваши десны кровоточат

Фото: Freepik

Витамин С является эффективным антиоксидантом, который может помочь предотвратить заболевания десен. Одно исследование показало, что у пациентов с низким уровнем витамина С вероятность кровоточивости десен в 1,16 раза выше. Кровоточивость десен также может свидетельствовать о цинге, состоянии дефицита витамина С. Если у вас кровоточивость десен, ешьте больше продуктов, богатых витамином С, а также проконсультируйтесь со стоматологом, чтобы исключить заболевание десен.

У вас болят суставы

Боль в суставах является одним из наиболее распространенных симптомов недостаточности витамина С. Почему нехватка витамина С может вызывать боль в суставах? Витамин С способствует образованию полезного коллагена, укрепляющего суставов. Если у вас есть дефицит, ваши суставы могут пострадать. Среди симптомов, боль при движении, скованность, отек и синяки вокруг суставов, а также боль в мышцах или сухожилиях рядом с суставами. Если у вас есть эти симптомы, важно обратиться к врачу для обследования и постановки точного диагноза. Убедитесь, что вы получаете достаточно витамина С с продуктами питания, чтобы сохранить здоровье суставов.

Напомним, 8 натуральных источников витамина В12.

Ранее Фокус писал о том, в каких продуктах много витамина С.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту