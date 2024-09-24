Для крепких нервов: 8 натуральных источников витамина В12

Производство эритроцитов, синтез ДНК и поддержание правильной функции нейронов зависят от жизненно важного компонента - витамина В12. К сожалению, В12 не может вырабатываться организмом и должен потребляться с пищей, именно поэтому важна знать о продуктах, которые содержат этот витамин.

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Вы наверняка слышали о важности витаминов группы В, но витамин В12, который еще называют кобаламином, играет наиболее важную роль. Он необходим в различных метаболических процессах: защищает сердце и сосуды, играет роль в делении и формировании клеток крови, а также необходим для слаженной работы нервной системы. Эти 8 полностью натуральных источников витамина В12 помогут вам сохранить свое здоровье. Об этом пишет Times of India.

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Рыба

Фото: Getty

Витамин В12 в изобилии содержится в жирной рыбе, такой как скумбрия, сардины и лосось. Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами, способствующими здоровью сердца и мозга, а также обеспечивают значительное количество витамина В12.

Яйца

Яйца, особенно желтки, являются отличным источником витамина В12. Регулярное употребление яиц поможет вам получить рекомендуемую суточную норму В12, а также высококачественного белка и других жизненно важных питательных веществ, таких как холин.

Молочные продукты

Для веганов молоко, сыр и йогурт являются отличными источниками витамина В12. Регулярное употребление молочных продуктов может помочь гарантировать достаточное потребление кальция, витамина D и B12.

Мясо

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Витамин В12 в изобилии содержится в красном мясе, таком как баранина и говядина. Кроме того, субпродукты, такие как печень и почки, являются отличным дополнением к рациону с высоким содержанием витамина В12.

Курица

Темное мясо, в частности из курицы и индейки, является важным источником витамина В 12. Для тех, кто хочет увеличить потребление В12 и воспользоваться высоким содержанием нежирного белка, следует добавить в свой рацион мясо птицы.

Морепродукты

Устрицы, мидии и моллюски являются одними из самых мощных источников витамина В12. Они легко помогут увеличить потребление В12, если вы будете регулярно включать их в свой рацион.

Растительное молоко

Фото: Freepik

Специально для веганов и вегетарианцев витамин В12 часто добавляют в обогащенное растительное молоко, такое как соевое, миндальное и овсяное. Перед покупкой внимательно прочитайте состав и убедитесь, что в молоке достаточно витамина В12.

Злаки

Многие каши также обогащены витамином В12, что наиболее актуально для веганов и вегетарианцев, которые не употребляют мясные продукты. Вы можете достичь суточной потребности в В12, употребляя эти злаки с обогащенным растительным молоком.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту