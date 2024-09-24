Для міцних нервів: 8 натуральних джерел вітаміну В12
Виробництво еритроцитів, синтез ДНК і підтримання правильної функції нейронів залежать від життєво важливого компонента - вітаміну В12. На жаль, В12 не може вироблятися організмом і має споживатися з їжею, саме тому важливо знати про продукти, які містять цей вітамін.
Ви напевно чули про важливість вітамінів групи В, але вітамін В12, який ще називають кобаламіном, відіграє найважливішу роль. Він необхідний у різних метаболічних процесах: захищає серце і судини, відіграє роль у поділі та формуванні клітин крові, а також необхідний для злагодженої роботи нервової системи. Ці 8 повністю натуральних джерел вітаміну В12 допоможуть вам зберегти своє здоров'я. Про це пише Times of India.
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Риба
Вітамін В12 удосталь міститься в жирній рибі, такій як скумбрія, сардини та лосось. Ця риба багата на омега-3 жирні кислоти, що сприяють здоров'ю серця і мозку, а також забезпечують значну кількість вітаміну В12.
Яйця
Яйця, особливо жовтки, є чудовим джерелом вітаміну В12. Регулярне вживання яєць допоможе вам отримати рекомендовану добову норму В12, а також високоякісного білка та інших життєво важливих поживних речовин, таких як холін.
Молочні продукти
Для веганів молоко, сир і йогурт є чудовими джерелами вітаміну В12. Регулярне вживання молочних продуктів може допомогти гарантувати достатнє споживання кальцію, вітаміну D і B12.
М'ясо
Вітамін В12 удосталь міститься в червоному м'ясі, такому як баранина і яловичина. Крім того, субпродукти, такі як печінка і нирки, є чудовим доповненням до раціону з високим вмістом вітаміну В12.
Курка
Темне м'ясо, зокрема з курки та індички, є важливим джерелом вітаміну В12. Для тих, хто хоче збільшити споживання В12 і скористатися високим вмістом нежирного білка, слід додати до свого раціону м'ясо птиці.
Морепродукти
Устриці, мідії та молюски є одними з найпотужніших джерел вітаміну В12. Вони легко допоможуть збільшити споживання В12, якщо ви регулярно включатимете їх у свій раціон.
Рослинне молоко
Спеціально для веганів і вегетаріанців вітамін В12 часто додають у збагачене рослинне молоко, таке як соєве, мигдалеве та вівсяне. Перед покупкою уважно прочитайте склад і переконайтеся, що в молоці достатньо вітаміну В12.
Злаки
Багато каш також збагачені вітаміном В12, що найактуальніше для веганів і вегетаріанців, які не вживають м'ясних продуктів. Ви можете досягти добової потреби у В12, вживаючи ці злаки зі збагаченим рослинним молоком.
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