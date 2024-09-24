Для міцних нервів: 8 натуральних джерел вітаміну В12

Виробництво еритроцитів, синтез ДНК і підтримання правильної функції нейронів залежать від життєво важливого компонента - вітаміну В12. На жаль, В12 не може вироблятися організмом і має споживатися з їжею, саме тому важливо знати про продукти, які містять цей вітамін.

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Ви напевно чули про важливість вітамінів групи В, але вітамін В12, який ще називають кобаламіном, відіграє найважливішу роль. Він необхідний у різних метаболічних процесах: захищає серце і судини, відіграє роль у поділі та формуванні клітин крові, а також необхідний для злагодженої роботи нервової системи. Ці 8 повністю натуральних джерел вітаміну В12 допоможуть вам зберегти своє здоров'я. Про це пише Times of India.

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Риба

Фото: Getty

Вітамін В12 удосталь міститься в жирній рибі, такій як скумбрія, сардини та лосось. Ця риба багата на омега-3 жирні кислоти, що сприяють здоров'ю серця і мозку, а також забезпечують значну кількість вітаміну В12.

Яйця

Яйця, особливо жовтки, є чудовим джерелом вітаміну В12. Регулярне вживання яєць допоможе вам отримати рекомендовану добову норму В12, а також високоякісного білка та інших життєво важливих поживних речовин, таких як холін.

Молочні продукти

Для веганів молоко, сир і йогурт є чудовими джерелами вітаміну В12. Регулярне вживання молочних продуктів може допомогти гарантувати достатнє споживання кальцію, вітаміну D і B12.

М'ясо

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Вітамін В12 удосталь міститься в червоному м'ясі, такому як баранина і яловичина. Крім того, субпродукти, такі як печінка і нирки, є чудовим доповненням до раціону з високим вмістом вітаміну В12.

Курка

Темне м'ясо, зокрема з курки та індички, є важливим джерелом вітаміну В12. Для тих, хто хоче збільшити споживання В12 і скористатися високим вмістом нежирного білка, слід додати до свого раціону м'ясо птиці.

Морепродукти

Устриці, мідії та молюски є одними з найпотужніших джерел вітаміну В12. Вони легко допоможуть збільшити споживання В12, якщо ви регулярно включатимете їх у свій раціон.

Рослинне молоко

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Спеціально для веганів і вегетаріанців вітамін В12 часто додають у збагачене рослинне молоко, таке як соєве, мигдалеве та вівсяне. Перед покупкою уважно прочитайте склад і переконайтеся, що в молоці достатньо вітаміну В12.

Злаки

Багато каш також збагачені вітаміном В12, що найактуальніше для веганів і вегетаріанців, які не вживають м'ясних продуктів. Ви можете досягти добової потреби у В12, вживаючи ці злаки зі збагаченим рослинним молоком.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця