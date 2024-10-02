Не только апельсины и лимоны: 10 продуктов, в которых больше всего витамина С

Продукты, богатые витамином С, должны быть частью вашего ежедневного рациона, так как они крайне важны от поддержки иммунитета до повышения выработки коллагена. Узнайте, какие продукты, помимо цитрусовых, содержат большое количество витамина С.

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Витамин С является одним из жизненно важных питательных веществ, в которых ваш организм нуждается ежедневно. Он играет решающую роль в укреплении иммунитета и поддержании здоровья кожи, что делает его необходимым для общего благополучия. Говоря о витамине С, многие люди сразу думают об апельсинах и лимонах как об основных источниках, но существует масса вариантов. Но знаете ли вы, что сладкий желтый перец, киви и даже брокколи также богаты этим мощным витамином? Эти продукты не только улучшают вашу иммунную функцию, но и помогают в производстве коллагена для сияющей кожи. Поэтому не стоит ограничивать себя только цитрусовыми, когда можно наслаждаться радугой продуктов, богатых витамином С. О лучших продуктах, богатых витамином С, пишет Healt Shots.

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Фото: Freepik

Витамин С — самое важное питательное вещество для поддержки иммунной системы, повышающее выработку лейкоцитов и антител, которые помогают бороться с инфекциями. Кроме того, он имеет решающее значение для выработки коллагена, который сохраняет вашу кожу молодой, а также укрепляет кости и соединительные ткани.

"Будучи мощным антиоксидантом, витамин С помогает нейтрализовать свободные радикалы — молекулы, которые могут повредить ваши клетки и способствовать развитию хронических заболеваний. Если вы придерживаетесь растительной диеты, витамин С помогает вам усваивать больше железа, что может снизить риск анемии или дефицита железа", — объясняет диетолог доктор Арчана Батра. Таким образом, потребление витамина С не только сохраняет здоровье, но и помогает вам чувствовать себя наилучшим образом внутри и снаружи.

Вот 10 лучших продуктов, богатых витамином С, которые должны быть частью вашего ежедневного рациона.

Сладкий желтый перец

Фото: Freepik

Сладкий желтый перец является источником витамина С, который более чем в три раза превышает рекомендуемую суточную норму. Один большой желтый перец содержит колоссальные 342 мг витамина С, что составляет 380 % от вашей суточной нормы (DV). Помимо витамина С, желтый перец содержит мало калорий и много антиоксидантов, которые помогают поддерживать общее состояние здоровья.

Черная смородина

Черная смородина также богата витамином С. Всего полстакана (56 г) обеспечивает 102 мг витамина С или 113 % от суточной нормы. В дополнение к высокому содержанию витамина С, черная смородина полна антоцианов, мощных антиоксидантов, которые, как было доказано, уменьшают воспаление и способствуют здоровью сердца. Попробуйте использовать черную смородину в джемах, десертах или смузи, чтобы получить ежедневную дозу витамина С.

Перец чили

Любителям острой пищи будет приятно узнать, что перец чили является отличным источником витамина С. Один зеленый перец чили содержит 109 мг витамина С, в то время как красный перец чили — 65 мг. Добавление перца чили в ваши блюда не только придает им пикантность, но и увеличивает потребление витамина С, укрепляя иммунитет.

Клубника

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Клубника – сладкая и питательная ягода, которая богата витамином С. Одна чашка нарезанной клубники (166 г) содержит 97 мг витамина С, что составляет 108 % от суточной нормы. Клубника не только вкусная закуска, но и богата антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца и уменьшают воспаление. Добавляйте их в утренние каши, йогурт или смузи, чтобы получить освежающее, богатое витамином С лакомство.

Капуста

"Капуста — один из самых богатых питательными веществами овощей, и это фантастический источник витамина С", — говорит доктор Батра. 100-граммовая порция сырой капусты содержит 93 мг витамина С или 103 % от суточной нормы. Капуста также может похвастаться высоким уровнем витамина К и других антиоксидантов, которые защищают от болезней. Включите капусту в свой рацион, добавляя ее в салаты или смузи.

Папайя

Фото: Freepik

Папайя — это тропический фрукт, который богат как вкусом, так и питательными веществами. Одна чашка (145 г) папайи содержит 88 мг витамина С, или 98 % от суточной нормы. Этот фрукт также является хорошим источником витамина А, который полезен для вашего зрения. Наслаждайтесь папайей отдельно, во фруктовых салатах или в смузи для освежающего повышения уровня витамина С.

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста может быть не всеми любимым овощем, но она является отличным источником витамина С. Одна чашка брюссельской капусты содержит 74 мг витамина С или 79 % от суточной нормы. Эти маленькие крестоцветные овощи также богаты клетчаткой, антиоксидантами и другими витаминами, способствующими здоровью пищеварительной системы. Обжарьте их с оливковым маслом и чесноком, чтобы получился вкусный гарнир.

Дыня

Дыня – это освежающий фрукт, который не только увлажняет, но и содержит много витамина С. Одна чашка дыни содержит 57 мг витамина С или 63 % от суточной нормы. Дыня является отличным дополнением к фруктовым салатам или смузи, которые могут сохранить водный баланс, особенно в теплое время года.

Киви

Фото: Freepik

Киви – небольшой, но весьма полезный фрукт, когда речь идет о содержании витамина С. Один средний киви содержит 56 мг витамина С, что составляет 62 % от суточной нормы. "Этот острый зеленый фрукт также богат клетчаткой и другими необходимыми витаминами, что делает его питательным перекусом или дополнением к салатам и смузи", — говорит эксперт.

Брокколи

Брокколи – это богатый питательными веществами овощ, который содержит много витамина С и многие другие необходимые витамины. Полстакана вареной брокколи содержит 51 мг витамина С или 57 % от суточной нормы. В дополнение к витамину С, брокколи богата клетчаткой и антиоксидантами, поддерживающими общее состояние здоровья. Попробуйте добавлять брокколи в жаркое, супы или ешьте в качестве гарнира, приготовив на пару.

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