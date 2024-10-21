Эликсир молодости на тарелке: 6 продуктов против старения, которые нужно есть каждый день

Кроме генов, образа жизни и средств по уходу, огромную роль в упругости и эластичности кожи играет питание. Эксперты советуют употреблять эти продукты против старения каждый день после 40 лет для того, чтобы выглядеть молодо и свежо.

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Продукты против старения — это богатые питательными веществами продукты, которые наносят мощный удар, когда речь идет о витаминах, минералах, белках и полезных жирах. Всегда важно, в любом возрасте, питаться сбалансировано и получать все важные питательные вещества. Но если у вас появились новые проблемы с кожей после 40 лет, в том числе дряблость, тонкие линии и морщины, включение в свой рацион продуктов, поддерживающих молодость и здоровье кожи, становится сверхважным. О суперпродуктах, которые вы можете есть для упругой, молодой кожи, пишет She Finds.

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Ягоды

Фото: Freepik

Мало найдется продуктов, которые богаче антиоксидантами и витаминами, чем ягоды, и сюда входят все ягоды, например, черника, малина и клубника. Антиоксиданты в этих ягодах снижают окислительный стресс и помогают сдерживать воспаление, что может уменьшить проблемы с кожей, такие как акне и розацеа. Но ягоды также способствуют образованию нового, здорового коллагена, делающего кожу более гладкой, упругой и молодой.

Листовая зелень

Листовая зелень, такая как капуста и шпинат, богата витаминами, включая витамины A, K и C, которые важны для вашей кожи. Они также обеспечивают увлажнение и противовоспалительные свойства. Многие листовые зеленые овощи также богаты клетчаткой, помогающей вашему организму быстрее и эффективнее избавляться от токсинов для более чистой кожи.

Смузи с коллагеном и белком

В следующий раз, когда вы будете взбивать свой любимый смузи из арахисового масла и банана, добавьте ложку качественного коллагенового порошка. Хотя ведутся споры о том, насколько эффективны коллагеновые добавки для вашей кожи, несколько небольших исследований показали, что люди, принимающие коллаген, со временем замечают, что кожа становится более гладкой.

Авокадо

Фото: Freepik

Авокадо не только обладает противовоспалительными свойствами, которые могут уменьшить розацеа, экзему и акне, но и содержит огромное количество витаминов E и C (отлично подходит для синтеза коллагена и увлажнения). Авокадо — это настоящая жемчужина, когда дело касается полезных мононенасыщенных жиров, помогающих повысить увлажнение и эластичность кожи.

Костный бульон

Вы, несомненно, слышали о пользе костного бульона для кожи — и на то есть веские причины. Костный бульон богат коллагеном, аминокислотами и противовоспалительными свойствами. Он также полон витаминов и минералов, таких как магний, кальций и фосфор.

Яйца

Фото: Pexels

Яйца — один из самых полезных продуктов, которые вы можете есть. Это отличный источник белка, который помогает восстанавливать кожу, а также витаминов D, A и E. Яйца обладают противовоспалительными свойствами и являются хорошим источником биотина — витамина, помогающего поддерживать здоровье кожи, волос и ногтей.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.