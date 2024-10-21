Эликсир молодости на тарелке: 6 продуктов против старения, которые нужно есть каждый день
Кроме генов, образа жизни и средств по уходу, огромную роль в упругости и эластичности кожи играет питание. Эксперты советуют употреблять эти продукты против старения каждый день после 40 лет для того, чтобы выглядеть молодо и свежо.
Продукты против старения — это богатые питательными веществами продукты, которые наносят мощный удар, когда речь идет о витаминах, минералах, белках и полезных жирах. Всегда важно, в любом возрасте, питаться сбалансировано и получать все важные питательные вещества. Но если у вас появились новые проблемы с кожей после 40 лет, в том числе дряблость, тонкие линии и морщины, включение в свой рацион продуктов, поддерживающих молодость и здоровье кожи, становится сверхважным. О суперпродуктах, которые вы можете есть для упругой, молодой кожи, пишет She Finds.
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Ягоды
Мало найдется продуктов, которые богаче антиоксидантами и витаминами, чем ягоды, и сюда входят все ягоды, например, черника, малина и клубника. Антиоксиданты в этих ягодах снижают окислительный стресс и помогают сдерживать воспаление, что может уменьшить проблемы с кожей, такие как акне и розацеа. Но ягоды также способствуют образованию нового, здорового коллагена, делающего кожу более гладкой, упругой и молодой.
Листовая зелень
Листовая зелень, такая как капуста и шпинат, богата витаминами, включая витамины A, K и C, которые важны для вашей кожи. Они также обеспечивают увлажнение и противовоспалительные свойства. Многие листовые зеленые овощи также богаты клетчаткой, помогающей вашему организму быстрее и эффективнее избавляться от токсинов для более чистой кожи.
Смузи с коллагеном и белком
В следующий раз, когда вы будете взбивать свой любимый смузи из арахисового масла и банана, добавьте ложку качественного коллагенового порошка. Хотя ведутся споры о том, насколько эффективны коллагеновые добавки для вашей кожи, несколько небольших исследований показали, что люди, принимающие коллаген, со временем замечают, что кожа становится более гладкой.
Авокадо
Авокадо не только обладает противовоспалительными свойствами, которые могут уменьшить розацеа, экзему и акне, но и содержит огромное количество витаминов E и C (отлично подходит для синтеза коллагена и увлажнения). Авокадо — это настоящая жемчужина, когда дело касается полезных мононенасыщенных жиров, помогающих повысить увлажнение и эластичность кожи.
Костный бульон
Вы, несомненно, слышали о пользе костного бульона для кожи — и на то есть веские причины. Костный бульон богат коллагеном, аминокислотами и противовоспалительными свойствами. Он также полон витаминов и минералов, таких как магний, кальций и фосфор.
Яйца
Яйца — один из самых полезных продуктов, которые вы можете есть. Это отличный источник белка, который помогает восстанавливать кожу, а также витаминов D, A и E. Яйца обладают противовоспалительными свойствами и являются хорошим источником биотина — витамина, помогающего поддерживать здоровье кожи, волос и ногтей.
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