Повышают уровень коллагена: 3 вида чая для молодой и сияющей кожи

В молодости легко поддерживать сияние и тонус кожи, но с возрастом, потеря коллагена, усложняет этот процесс. Эксперты рекомендуют три вида чая, которые помогут сохранить молодость и вернуть сияние кожи.

Related video

Для зрелых красавиц старше 40 лет, которые хотят сделать кожу более гладкой, эластичной и сияющей, включение чая в свой ежедневный распорядок дня предлагает множество решений. Эксперты по здоровью кожи, дерматологи и врачи сходятся во мнении, что добавление некоторых видов чая в свой рацион может значительно усилить сияние вашей кожи. Все эти напитки богаты антиоксидантами и могут обеспечить жизненно важные питательные вещества этой осенью. О чаях, которые повышают выработку коллагена и способствуют сиянию кожи после 40 лет, пишет She Finds.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Зеленый чай

Как повысить уровень коллагена Фото: Freepik

Зеленый чай — это прекрасный успокаивающий напиток, которым можно завершить свой день, пока его антиоксидантные соединения будут уменьшать воспаления в вашей коже. "Добавление зеленого чая в ваш распорядок дня — отличный способ [помочь] вашей коже антиоксидантами, которые могут \ уменьшить воспаление и помочь естественному процессу восстановления кожи", — объясняет дерматолог Эрумо Н. Ильяс.

Она отмечает, что зеленый чай отличается от черного способом его приготовления и является лучшим выбором чая для вашей кожи, когда речь идет об уровне антиоксидантов. "Зеленый чай не полностью окисляется, как черный чай, поэтому он сохраняет зеленый цвет листьев. Он, как правило, имеет более высокие концентрации полифенолов, в том числе эпигаллокатехина галлата (EGCG)", — говорит Ильяс, отмечая, что полифенолы зеленого чая продемонстрировали ряд преимуществ для ухода за кожей, включая антиоксидантное действие.

"Преимущество EGCG заключается в том, что некоторые исследования продемонстрировали его способность потенциально ингибировать тирозиназу, фермент, который способствует пигментации кожи", — продолжает она.

Есть исследования, которые показали, что потребление зеленого чая может быть связано с уменьшением признаков повреждения кожи солнцем, поскольку это связано с пигментацией.

Чай из гибискуса

Как повысить уровень коллагена Фото: Freepik

Диетолог Мэри Сабат, отмечает, что "травяные чаи, такие как гибискус, естественно, не содержат кофеина и калорий". Однако, они способны замедлять старение, благодаря содержанию антиоксидантов.

Она отмечает, что "чай из гибискуса предлагает естественный сладкий и ароматный вкус без добавления сахара или калорий". Добавление небольшого количества натурального подсластителя, такого как стевия, является прекрасной альтернативой сахару, когда речь идет о здоровье вашей кожи, объясняет эксперт.

Чай из гибискуса является источником питательных веществ, наполненных витаминами А, В1, В2, С, а также цинком и железом. Помимо этого, он также может похвастаться омега-3 жирными кислотами и натуральными альфа-гидроксикислотами (AHA), имеющие решающее значение для достижения сияющей и сияющей кожи, о которой мы все мечтаем.

Выбор этого травяного чая, с натуральным подсластителем или без него, "обеспечит полезные антиоксиданты и увлажнение, что будет способствовать производству новых продуктов в коже и придаст ей более здоровый и упругий вид", — отмечает эксперт по уходу за кожей Симран Сетхи.

Имбирный чай

Как повысить уровень коллагена Фото: Freepik

Этот напиток идеально подходит для начала утра, так как известно, что он борется со вздутием живота и воспалением. "Имбирь помогает при воспалении благодаря тому, что он содержит соединения, известные как гингеролы и шогаолы", — объясняет диетолог Триста Бест. Эти соединения, по ее словам, создают антиоксидантный эффект в организме, который уменьшает повреждение свободными радикалами.

Выбор имбирного чая вместо кофе или других ароматизированных чаев, которые не приносят никакой пользы, является отличным способом получить антиоксиданты и улучшить общее состояние здоровья. Кази добавляет, что кофеин в кофе может привнести прилив сил, который вы хотите получить в течение дня, "однако он может лишить вашу кожу желаемой эластичности и уменьшить ее естественное сияние", — добавляет она.

Бест отмечает, что употребление большего количества имбирного чая для получения энергии, в отличие от кофе, может творить чудеса с вашим цветом лица, так как многие обработанные кофейные напитки могут быть "полны токсинов, которые делают кожу сухой и обезвоженной, особенно при чрезмерном употреблении".

Напомним, 7 причин заменить утренний кофе зеленым чаем.

Ранее Фокус писал о 5 причинах начать свой день с чашки черного чая.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту