Полезная альтернатива: 7 причин заменить утренний кофе зеленым чаем

Кофе является тем бодрящим напитком, который многим людям помогает утром проснуться. Тем не менее более здоровой альтернативой кофе является зеленый чай.

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Для того, чтобы правильно проснуться рано утром или справиться с послеобеденной сонливостью, многие люди употребляют кофе. Но этот напиток – не единственный способ дать организму кофеиновый пинок. Зеленый чай, особенно приготовленный из свежих чайных листьев, также может обеспечить бодрость и повышение концентрации. Хотя не все виды зеленого чая могут содержать одинаково высокое количество кофеина, как например, кофе или черный чай, они имеют множество других преимуществ для здоровья. Если вы хотите перейти с кофе на зеленый чай, то получите довольно весомые преимущества для здоровья. Об этом пишет Fit for Fun.

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Содержит меньше кофеина

Фото: Freepik

Чай содержит больше кофеина, чем кофе, но только в не заваренном состоянии. "Чайные листья содержат больше кофеина, чем кофейные зерна", — говорит кардиолог Эдо Пас. "Однако, как только оба будут приготовлены, количество кофеина в кофе превысит количество кофеина в чае".

Количество кофеина, усваиваемого из зеленого чая, зависит от разных факторов: сорта, будь то кончики листьев или бутоны, а также от того, используется ли порошок или целые листья. Популярный чай мата, например, имеет значительно более высокое содержание кофеина, чем зеленый листовой чай, так как в одной чашке содержится больше молотого растения.

Если вы откажетесь от кофе в пользу чая, то будьте готовы к тому, что у вас могут возникнуть симптомы отмены. В течение нескольких дней они могут выражаться в головной боли, раздражительности и трудностях с концентрацией внимания до тех пор, пока организм не привыкнет к более низкой дозе кофеина.

Будит так же, как кофе

Как только организм адаптируется к более низкой дозе, он также может раскрыть преимущества кофеина даже в меньших количествах.

"Кофеин является эффективным стимулятором для повышения физической работоспособности и умственной активности", — объясняет Якуб.

В дополнение к обостренному уму, Гарвардская медицинская школа также отмечает, что кофеин в небольших дозах также помогает защитить от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Таким образом, небольшое количество кофеина в день может оказаться полезным для здоровья в долгосрочной перспективе.

Снимает тревожность и нарушения сна

Фото: Freepik

Снижение уровня кофеина с помощью зеленого чая может помочь уменьшить беспокойство и улучшить сон, особенно если вы чувствительны к кофеину. "Более высокое содержание кофеина в кофе может оказать негативное влияние на людей, чувствительных к кофеину", — говорит главный фармацевт Рамзи Якуб. "Эти люди могут страдать от тревоги, бессонницы и других симптомов, таких как учащенное сердцебиение или повышенное кровяное давление".

Тем, кто страдает от таких побочных эффектов, стоит задуматься о снижении ежедневного содержания кофеина, перейдя с кофе на зеленый чай. Это предотвратит чрезмерное потребление кофеина, в то же время вы сможете получить достаточное его количество, чтобы взбодриться с самого утра.

Поддерживает здоровье полости рта

Переход с кофе на зеленый чай также может быть полезен для здоровья полости рта. Согласно исследованию, опубликованному в журнале "PloS One", кофе может увеличить риск развития гингивита. И обесцвечивание зубов также более вероятно из-за обжаренного зерна. Переход с кофе на зеленый чай может помочь микробиому полости рта, то есть накоплению бактерий и микроорганизмов, которые полезны для здоровья в целом.

Как показывает исследование 2018 года, любители чая имеют более разнообразный микробиом с большим количеством полезных для здоровья бактерий, чем те, кто пьет кофе. Это может помочь предотвратить инфекции полости рта и горла.

В зеленом чае больше антиоксидантов

Фото: Pixabay

Еще одно преимущество зеленого чая заключается в том, что он содержит различные соединения и ингредиенты, которые помогают иммунной системе бороться с инфекциями. Хотя кофе также содержит большое количество антиоксидантов, их концентрация в чае обычно выше.

Растительное вещество, так называемые катехины, в изобилии содержится в какао, ягодах, но особенно в чае. Исследования уже показали, что эти катехины подавляют рост микроорганизмов.

Краткий обзор нескольких исследований показал, что они также могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, помочь предотвратить дегенеративные заболевания и поддержать функцию почек и печени.

Снижает воспаление

Воспалительные процессы в организме – это реакция иммунной системы на внешние негативные воздействия и стрессы. Если они сохраняются в течение длительного периода времени, воспаление может оказать негативное влияние на состояние здоровья.

Как показало исследование, заваренные листья зеленого чая обладают сильными противовоспалительными свойствами. Таким образом, регулярное употребление может снизить уровень воспаления, стимулировать собственные противовоспалительные реакции организма и, таким образом, успокоить иммунную систему.

Зеленый чай обладает многими положительными свойствами. Тем не менее напиток, как и любую другую пищу, не стоит употреблять слишком чрезмерно. На самом деле здоровые катехины могут оказывать гепатотоксическое действие в слишком больших количествах, то есть повреждать печень.

По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, эта опасность существует в основном с таблетками с экстрактами зеленого чая, но и с напитком переборщить не стоит. Двух-трех чашек в день должно быть достаточно.

Напомним, 6 продуктов, которые нельзя употреблять вместе с кофе.

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